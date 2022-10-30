https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/vozvraschenie-k-traditsii-prazdnik-urozhaya-nachalsya-v-sele-lykhny-1042329060.html

Возвращение к традиции: праздник урожая начался в селе Лыхны

Возвращение к традиции: праздник урожая начался в селе Лыхны

Традиционный праздник урожая в селе Лыхны не проводился в последние два года из пандемии коронавируса. 30.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-30T12:45+0300

2022-10-30T12:45+0300

2022-10-30T12:51+0300

в абхазии

лыхны

урожай

культура

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1e/1042327828_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4be8cc9d5779795518d32bc92ef8eae2.jpg

ЛЫХНЫ, 30 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Праздник урожая начался на исторической поляне в селе Лыхны в воскресенье 30 октября, передает корреспондент Sputnik.Жители всех сел Гудаутского района, а также Нового Афона представили посетителям сезонные и сушеные фрукты, овощи, национальные блюда, напитки, предметы абхазского быта, атрибуты национальной одежды и старинную домашнюю утварь.Праздник посетили президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, члены правительства Абхазии. Глава государства в тосте поздравил присутствующих с этим знаменательным днем и пожелал народу Абхазии мира, процветания и благополучия.Как отметил глава Гудаутского района Баграт Боджгуа, на протяжении последних двух лет этот праздник не проводился из за пандемии коронавируса, но настала пора возвращаться к традициям.Глава района также добавил, что участники праздника подошли ответственно к этому событию и потратили на это свое время, силы и фантазию.Один из самых молодых участников праздника осени Шамиль Аппба доставил в Лыхнашта почти всю свою кузню. Несколько лет назад он увлекся кузнечным ремеслом и с годами преуспел в этом. В течение дня он будет ковать подковы на глазах у посетителей.Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар разбил на Лыхнаште выставку Народного ремесла и предметов, связанных с историей Абхазии. Среди них копии архивных фотографий абхазских и иностранных политических деятелей, снимки абхазских семей, национальные инструменты и изделия ручной работы. Всего представлено более 300 экспонатов.В программу этого дня также включены праздничный концерт и спортивные соревнования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/poradovat-i-udivit-kak-sela-gudautskogo-rayona-gotovyatsya-k-prazdniku-urozhaya-v-lykhny-1042252857.html

лыхны

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

лыхны, урожай, культура, абхазия