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Возвращение к традиции: праздник урожая начался в селе Лыхны
Возвращение к традиции: праздник урожая начался в селе Лыхны
Традиционный праздник урожая в селе Лыхны не проводился в последние два года из пандемии коронавируса. 30.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-30T12:45+0300
2022-10-30T12:51+0300
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ЛЫХНЫ, 30 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Праздник урожая начался на исторической поляне в селе Лыхны в воскресенье 30 октября, передает корреспондент Sputnik.Жители всех сел Гудаутского района, а также Нового Афона представили посетителям сезонные и сушеные фрукты, овощи, национальные блюда, напитки, предметы абхазского быта, атрибуты национальной одежды и старинную домашнюю утварь.Праздник посетили президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, члены правительства Абхазии. Глава государства в тосте поздравил присутствующих с этим знаменательным днем и пожелал народу Абхазии мира, процветания и благополучия.Как отметил глава Гудаутского района Баграт Боджгуа, на протяжении последних двух лет этот праздник не проводился из за пандемии коронавируса, но настала пора возвращаться к традициям.Глава района также добавил, что участники праздника подошли ответственно к этому событию и потратили на это свое время, силы и фантазию.Один из самых молодых участников праздника осени Шамиль Аппба доставил в Лыхнашта почти всю свою кузню. Несколько лет назад он увлекся кузнечным ремеслом и с годами преуспел в этом. В течение дня он будет ковать подковы на глазах у посетителей.Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар разбил на Лыхнаште выставку Народного ремесла и предметов, связанных с историей Абхазии. Среди них копии архивных фотографий абхазских и иностранных политических деятелей, снимки абхазских семей, национальные инструменты и изделия ручной работы. Всего представлено более 300 экспонатов.В программу этого дня также включены праздничный концерт и спортивные соревнования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/poradovat-i-udivit-kak-sela-gudautskogo-rayona-gotovyatsya-k-prazdniku-urozhaya-v-lykhny-1042252857.html
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лыхны, урожай, культура, абхазия
лыхны, урожай, культура, абхазия

Возвращение к традиции: праздник урожая начался в селе Лыхны

12:45 30.10.2022 (обновлено: 12:51 30.10.2022)
© Sputnik Томас Тхайцук Праздник урожая в Лыхны
Праздник урожая в Лыхны - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2022
© Sputnik Томас Тхайцук
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Традиционный праздник урожая в селе Лыхны не проводился в последние два года из пандемии коронавируса.
ЛЫХНЫ, 30 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Праздник урожая начался на исторической поляне в селе Лыхны в воскресенье 30 октября, передает корреспондент Sputnik.
Жители всех сел Гудаутского района, а также Нового Афона представили посетителям сезонные и сушеные фрукты, овощи, национальные блюда, напитки, предметы абхазского быта, атрибуты национальной одежды и старинную домашнюю утварь.
Праздник посетили президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, члены правительства Абхазии. Глава государства в тосте поздравил присутствующих с этим знаменательным днем и пожелал народу Абхазии мира, процветания и благополучия.
© Sputnik Томас Тхайцук Праздник урожая в Лыхны
Праздник урожая в Лыхны - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2022
Праздник урожая в Лыхны
© Sputnik Томас Тхайцук
Как отметил глава Гудаутского района Баграт Боджгуа, на протяжении последних двух лет этот праздник не проводился из за пандемии коронавируса, но настала пора возвращаться к традициям.

"Это большой праздник и люди его очень ждали. Не провести его мы уже не могли, пусть и с двухнедельным опозданием. Крестьяне представили свою продукцию, работы местных мастеров и многое другое, что отражает суть абхазского быта", - сказал Боджгуа.

Глава района также добавил, что участники праздника подошли ответственно к этому событию и потратили на это свое время, силы и фантазию.
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Порадовать и удивить: как села Гудаутского района готовятся к празднику урожая в Лыхны
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Один из самых молодых участников праздника осени Шамиль Аппба доставил в Лыхнашта почти всю свою кузню. Несколько лет назад он увлекся кузнечным ремеслом и с годами преуспел в этом. В течение дня он будет ковать подковы на глазах у посетителей.
© Sputnik Томас Тхайцук Праздник урожая в Лыхны
Праздник урожая в Лыхны - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2022
Праздник урожая в Лыхны
© Sputnik Томас Тхайцук
Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар разбил на Лыхнаште выставку Народного ремесла и предметов, связанных с историей Абхазии. Среди них копии архивных фотографий абхазских и иностранных политических деятелей, снимки абхазских семей, национальные инструменты и изделия ручной работы. Всего представлено более 300 экспонатов.
© Sputnik Томас Тхайцук Праздник урожая
Праздник урожая - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik Томас Тхайцук
Праздник урожая
© Sputnik Томас Тхайцук
Праздник урожая в Лыхны - Sputnik Абхазия
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© Sputnik Томас Тхайцук
© Sputnik Томас Тхайцук
Праздник урожая в Лыхны - Sputnik Абхазия
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© Sputnik Томас Тхайцук
© Sputnik Томас Тхайцук
Праздник урожая в Лыхны - Sputnik Абхазия
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© Sputnik Томас Тхайцук
© Sputnik Томас Тхайцук
Праздник урожая в Лыхны - Sputnik Абхазия
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© Sputnik Томас Тхайцук
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Праздник урожая в Лыхны - Sputnik Абхазия
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В программу этого дня также включены праздничный концерт и спортивные соревнования.
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