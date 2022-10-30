Возвращение к традиции: праздник урожая начался в селе Лыхны
12:45 30.10.2022 (обновлено: 12:51 30.10.2022)
© Sputnik Томас Тхайцук Праздник урожая в Лыхны
© Sputnik Томас Тхайцук
Традиционный праздник урожая в селе Лыхны не проводился в последние два года из пандемии коронавируса.
ЛЫХНЫ, 30 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Праздник урожая начался на исторической поляне в селе Лыхны в воскресенье 30 октября, передает корреспондент Sputnik.
Жители всех сел Гудаутского района, а также Нового Афона представили посетителям сезонные и сушеные фрукты, овощи, национальные блюда, напитки, предметы абхазского быта, атрибуты национальной одежды и старинную домашнюю утварь.
Праздник посетили президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, члены правительства Абхазии. Глава государства в тосте поздравил присутствующих с этим знаменательным днем и пожелал народу Абхазии мира, процветания и благополучия.
© Sputnik Томас Тхайцук Праздник урожая в Лыхны
Праздник урожая в Лыхны
© Sputnik Томас Тхайцук
Как отметил глава Гудаутского района Баграт Боджгуа, на протяжении последних двух лет этот праздник не проводился из за пандемии коронавируса, но настала пора возвращаться к традициям.
"Это большой праздник и люди его очень ждали. Не провести его мы уже не могли, пусть и с двухнедельным опозданием. Крестьяне представили свою продукцию, работы местных мастеров и многое другое, что отражает суть абхазского быта", - сказал Боджгуа.
Глава района также добавил, что участники праздника подошли ответственно к этому событию и потратили на это свое время, силы и фантазию.
Один из самых молодых участников праздника осени Шамиль Аппба доставил в Лыхнашта почти всю свою кузню. Несколько лет назад он увлекся кузнечным ремеслом и с годами преуспел в этом. В течение дня он будет ковать подковы на глазах у посетителей.
© Sputnik Томас Тхайцук Праздник урожая в Лыхны
Праздник урожая в Лыхны
© Sputnik Томас Тхайцук
Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар разбил на Лыхнаште выставку Народного ремесла и предметов, связанных с историей Абхазии. Среди них копии архивных фотографий абхазских и иностранных политических деятелей, снимки абхазских семей, национальные инструменты и изделия ручной работы. Всего представлено более 300 экспонатов.
© Sputnik Томас Тхайцук Праздник урожая
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© Sputnik Томас Тхайцук
Праздник урожая
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© Sputnik Томас Тхайцук
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© Sputnik Томас Тхайцук
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© Sputnik Томас Тхайцук
Праздник урожая
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© Sputnik Томас Тхайцук
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© Sputnik Томас Тхайцук
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© Sputnik Томас Тхайцук
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© Sputnik Томас Тхайцук
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© Sputnik Томас Тхайцук
В программу этого дня также включены праздничный концерт и спортивные соревнования.