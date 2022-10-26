https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/poradovat-i-udivit-kak-sela-gudautskogo-rayona-gotovyatsya-k-prazdniku-urozhaya-v-lykhny-1042252857.html
Порадовать и удивить: как села Гудаутского района готовятся к празднику урожая в Лыхны
Порадовать и удивить: как села Гудаутского района готовятся к празднику урожая в Лыхны
Впервые после начала пандемии коронавируса в 2020 году на исторической поляне Лыхнашта в Гудаутском районе пройдет традиционный праздник урожая. 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T17:15+0300
2022-10-26T17:15+0300
2022-10-26T17:34+0300
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Подготовка к традиционному празднику урожая на поляне Лыхнашта проходит ответственно и активно, рассказали корреспонденту Sputnik главы некоторых сел Гудаутского района.По их словам, участники праздника постараются приятно удивить посетителей этого культурного события и порадовать их богатым разнообразием домашних угощений.Он добавил, что гости праздника также смогут попробовать прошлогоднее блабырхуское вино и виноградную чачу. Помимо этого, как и многие представители других сел, они накроют стол традиционными абхазскими блюдами, которыми будут угощать посетителей. Молодежь из села Блабырхуа примет участие в составе танцевальных ансамблей в праздничном концерте.Жители села Звандрипш тоже не намерены отставать от представителей других сел района и во всю готовятся к предстоящему дню. Как уточнил глава Звандрипша Артур Пхазария, наряду с сезонными фруктами, вином и чачей, они проведут небольшую выставку с атрибутами абхазского быта.Селу Хуап тоже есть что показать и чем угостить, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik глава администрации Анри Анкваб."Будет молодое абхазское черное вино, накроем абхазский стол, на котором будет мясо, ачашв, сыр, ачапа и так далее. У нас в селе есть хорошие мастера, чьи работы тоже представим. Например, алабаща (трость – прим.), плетеные корзины. Наша молодежь примет участие в спортивных состязаниях тоже", – рассказал он.Абгархук никогда не пропускал этот праздник, и этот год не станет исключением, подчеркнул в эфире радио Sputnik Абхазия глава администрации села Абгархук Роник Шамба.Он добавил, что этот праздник проводится уже около 40 лет, но в последние два года его отменяли из-за пандемии коронавирусной инфекции."Помню, как около 40 лет назад мы построили апацхи и установили на Лыхнаште, где угощали гостей своей продукцией, различными национальными блюдами, организовали выставку старинного оружия. Потом, как вы знаете, началась война и после нее несколько лет праздник не проводили", – сказал Шамба.По его словам, в нынешнем сезоне тоже закуплены новые палатки для представителей сел, которые будут участвовать в празднике.Праздник осени в селе Лыхны пройдет на исторической поляне Лыхнашта в воскресенье, 30 октября. В нем будут участвовать все села Гудаутского района и город Новый Афон. Начало в 12:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/prazdnik-urozhaya-v-sele-lykhny-perenesli-iz-za-pogody-1042235424.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/sny-ob-apsny-i-prazdnik-urozhaya-kulturnaya-afisha-abkhazii-1042207060.html
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лыхны, абхазия, культура
Порадовать и удивить: как села Гудаутского района готовятся к празднику урожая в Лыхны
17:15 26.10.2022 (обновлено: 17:34 26.10.2022)
Впервые после начала пандемии коронавируса в 2020 году на исторической поляне Лыхнашта в Гудаутском районе пройдет традиционный праздник урожая.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Подготовка к традиционному празднику урожая на поляне Лыхнашта проходит ответственно и активно, рассказали корреспонденту Sputnik главы некоторых сел Гудаутского района.
По их словам, участники праздника постараются приятно удивить посетителей этого культурного события и порадовать их богатым разнообразием домашних угощений.
"В первую очередь, конечно же, мы представим сельскохозяйственную продукцию – нашу фасоль, наши фрукты, вино и чачу. На месте будем жарить бычка на вертеле, как делали в старину. Все жители села в курсе, и все спрашивают, в чем нужна помощь, как провести этот день лучше", – отметил глава села Блабырхуа Илларион Абиджба.
Он добавил, что гости праздника также смогут попробовать прошлогоднее блабырхуское вино и виноградную чачу. Помимо этого, как и многие представители других сел, они накроют стол традиционными абхазскими блюдами, которыми будут угощать посетителей. Молодежь из села Блабырхуа примет участие в составе танцевальных ансамблей в праздничном концерте.
Жители села Звандрипш тоже не намерены отставать от представителей других сел района и во всю готовятся к предстоящему дню. Как уточнил глава Звандрипша Артур Пхазария, наряду с сезонными фруктами, вином и чачей, они проведут небольшую выставку с атрибутами абхазского быта.
"Мы покажем старинные седла, разную утварь, предметы быта. Я поручил найти "ахакьа" (камень, на котором в старину делали аджику - прим.), мы хотим показать, как наши предки делали аджику. Также мы сварим на костре мясо бычка", – поделился планами Пхазария.
Селу Хуап тоже есть что показать и чем угостить, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik глава администрации Анри Анкваб.
"Будет молодое абхазское черное вино, накроем абхазский стол, на котором будет мясо, ачашв, сыр, ачапа и так далее. У нас в селе есть хорошие мастера, чьи работы тоже представим. Например, алабаща (трость – прим.), плетеные корзины. Наша молодежь примет участие в спортивных состязаниях тоже", – рассказал он.
Абгархук никогда не пропускал этот праздник, и этот год не станет исключением, подчеркнул в эфире радио Sputnik Абхазия глава администрации села Абгархук Роник Шамба.
Он добавил, что этот праздник проводится уже около 40 лет, но в последние два года его отменяли из-за пандемии коронавирусной инфекции.
"Помню, как около 40 лет назад мы построили апацхи и установили на Лыхнаште, где угощали гостей своей продукцией, различными национальными блюдами, организовали выставку старинного оружия. Потом, как вы знаете, началась война и после нее несколько лет праздник не проводили", – сказал Шамба.
По его словам, в нынешнем сезоне тоже закуплены новые палатки для представителей сел, которые будут участвовать в празднике.
Праздник осени в селе Лыхны пройдет на исторической поляне Лыхнашта в воскресенье, 30 октября. В нем будут участвовать все села Гудаутского района и город Новый Афон. Начало в 12:00.