https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/poradovat-i-udivit-kak-sela-gudautskogo-rayona-gotovyatsya-k-prazdniku-urozhaya-v-lykhny-1042252857.html

Порадовать и удивить: как села Гудаутского района готовятся к празднику урожая в Лыхны

Порадовать и удивить: как села Гудаутского района готовятся к празднику урожая в Лыхны

Впервые после начала пандемии коронавируса в 2020 году на исторической поляне Лыхнашта в Гудаутском районе пройдет традиционный праздник урожая. 26.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-26T17:15+0300

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Подготовка к традиционному празднику урожая на поляне Лыхнашта проходит ответственно и активно, рассказали корреспонденту Sputnik главы некоторых сел Гудаутского района.По их словам, участники праздника постараются приятно удивить посетителей этого культурного события и порадовать их богатым разнообразием домашних угощений.Он добавил, что гости праздника также смогут попробовать прошлогоднее блабырхуское вино и виноградную чачу. Помимо этого, как и многие представители других сел, они накроют стол традиционными абхазскими блюдами, которыми будут угощать посетителей. Молодежь из села Блабырхуа примет участие в составе танцевальных ансамблей в праздничном концерте.Жители села Звандрипш тоже не намерены отставать от представителей других сел района и во всю готовятся к предстоящему дню. Как уточнил глава Звандрипша Артур Пхазария, наряду с сезонными фруктами, вином и чачей, они проведут небольшую выставку с атрибутами абхазского быта.Селу Хуап тоже есть что показать и чем угостить, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik глава администрации Анри Анкваб."Будет молодое абхазское черное вино, накроем абхазский стол, на котором будет мясо, ачашв, сыр, ачапа и так далее. У нас в селе есть хорошие мастера, чьи работы тоже представим. Например, алабаща (трость – прим.), плетеные корзины. Наша молодежь примет участие в спортивных состязаниях тоже", – рассказал он.Абгархук никогда не пропускал этот праздник, и этот год не станет исключением, подчеркнул в эфире радио Sputnik Абхазия глава администрации села Абгархук Роник Шамба.Он добавил, что этот праздник проводится уже около 40 лет, но в последние два года его отменяли из-за пандемии коронавирусной инфекции."Помню, как около 40 лет назад мы построили апацхи и установили на Лыхнаште, где угощали гостей своей продукцией, различными национальными блюдами, организовали выставку старинного оружия. Потом, как вы знаете, началась война и после нее несколько лет праздник не проводили", – сказал Шамба.По его словам, в нынешнем сезоне тоже закуплены новые палатки для представителей сел, которые будут участвовать в празднике.Праздник осени в селе Лыхны пройдет на исторической поляне Лыхнашта в воскресенье, 30 октября. В нем будут участвовать все села Гудаутского района и город Новый Афон. Начало в 12:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/prazdnik-urozhaya-v-sele-lykhny-perenesli-iz-za-pogody-1042235424.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/sny-ob-apsny-i-prazdnik-urozhaya-kulturnaya-afisha-abkhazii-1042207060.html

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