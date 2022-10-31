https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/bibigon-na-naberezhnoy-v-sukhume-poyavilas-novaya-skulptura-arkhipa-labakhua-1042363725.html

Бибигон на набережной: в Сухуме появилась новая скульптура Архипа Лабахуа

Бибигон на набережной: в Сухуме появилась новая скульптура Архипа Лабахуа

Архип Лабахуа - художник, скульптор, дизайнер, автор бронзовых скульптур, установленных на сухумской набережной. 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T18:27+0300

2022-10-31T18:27+0300

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СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. На сухумской набережной установлена новая скульптура художника Архипа Лабахуа – малыш Бибигон, персонаж из сказки Корнея Чуковского.Проект поддержали трое друзей скульптора, которые скинулись деньгами на его реализацию."Его себестоимость 400 долларов, мы скинулись по 100 баксов. Я им рассказал об идее, они очень прониклись, и я его очень быстро вылепил, быстренько отлил в Сочи. Это бронзовое литье. Его высота 12 сантиметров, он на сантиметр выше Чижика-пыжика гениального Резо Габриадзе, который стоит в Питере", - отметил Лабахуа.Автор работы говорит, что Бибигон – хорошая иллюстрация определенных философских размышлений на тему надежды, веры и мечты."В какой-то момент я пришел к выводу, что современное человечество очень увлечено этим состоянием. Конечно, без веры, надежды и мечты жизнь вообще невозможна, но нельзя этим особо увлекаться. Все эти состояния должны быть подкреплены определенным знанием и, естественно, риском. То есть, этот мальчик не сидит мечтательно на какой-то ветке, не лежит на мягкой соломе и не мечтает – хорошо бы завтра сесть на лист, поплыть и собрать каких-нибудь диковинных ягод. Он стащил чувяк у своего прелестного хозяина – Чуковского и пытается плыть. То есть, он предпочел надежде какое-то знание, мечте - какое-то конкретное действие", - рассказал он.Архип Лабахуа - художник, скульптор, дизайнер, изобретатель, любитель перфомансов. Он - автор бронзовых скульптур, установленных на сухумской набережной: это вылитые в бронзе герои рассказов Искандера "Чик с курицей в руках", "Ника с патефоном", старик из сказки "Тачкум и великан", "Пингвин–философ". Также его авторству принадлежит скульптура "Гнома с Деньгоделателькой" у здания Сбербанка Абхазии и питьевого фонтана у музея Банка Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/vystavka-rabot-abkhazskogo-i-rossiyskogo-skulptorov-otkrylas-v-muzee-deneg-v-sukhume-1041907730.html

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