Бибигон на набережной: в Сухуме появилась новая скульптура Архипа Лабахуа
18:27 31.10.2022 (обновлено: 19:33 31.10.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Новая городская скульптура Лабахуа "Бибигон"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Архип Лабахуа - художник, скульптор, дизайнер, автор бронзовых скульптур, установленных на сухумской набережной.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. На сухумской набережной установлена новая скульптура художника Архипа Лабахуа – малыш Бибигон, персонаж из сказки Корнея Чуковского.
"Это достаточно распространенный образ мальчика-с-пальчик, просто у Чуковского у него есть имя - Бибигон. Года два или три назад этот персонаж запал мне в душу, и я подумал, что сделаю скульптуру, поскольку я продолжаю отдавать художественный долг своему любимому городу, который мне помог разрешить некоторые драматические душевные ситуации", - рассказал Архип Лабахуа.
Проект поддержали трое друзей скульптора, которые скинулись деньгами на его реализацию.
"Его себестоимость 400 долларов, мы скинулись по 100 баксов. Я им рассказал об идее, они очень прониклись, и я его очень быстро вылепил, быстренько отлил в Сочи. Это бронзовое литье. Его высота 12 сантиметров, он на сантиметр выше Чижика-пыжика гениального Резо Габриадзе, который стоит в Питере", - отметил Лабахуа.
Автор работы говорит, что Бибигон – хорошая иллюстрация определенных философских размышлений на тему надежды, веры и мечты.
© Sputnik / Томас Тхайцук Новая городская скульптура Лабахуа "Бибигон"
1/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новая городская скульптура Лабахуа "Бибигон"
© Sputnik / Томас Тхайцук Новая городская скульптура Лабахуа "Бибигон"
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новая городская скульптура Лабахуа "Бибигон"
1/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новая городская скульптура Лабахуа "Бибигон"
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новая городская скульптура Лабахуа "Бибигон"
"В какой-то момент я пришел к выводу, что современное человечество очень увлечено этим состоянием. Конечно, без веры, надежды и мечты жизнь вообще невозможна, но нельзя этим особо увлекаться. Все эти состояния должны быть подкреплены определенным знанием и, естественно, риском. То есть, этот мальчик не сидит мечтательно на какой-то ветке, не лежит на мягкой соломе и не мечтает – хорошо бы завтра сесть на лист, поплыть и собрать каких-нибудь диковинных ягод. Он стащил чувяк у своего прелестного хозяина – Чуковского и пытается плыть. То есть, он предпочел надежде какое-то знание, мечте - какое-то конкретное действие", - рассказал он.
Архип Лабахуа - художник, скульптор, дизайнер, изобретатель, любитель перфомансов. Он - автор бронзовых скульптур, установленных на сухумской набережной: это вылитые в бронзе герои рассказов Искандера "Чик с курицей в руках", "Ника с патефоном", старик из сказки "Тачкум и великан", "Пингвин–философ". Также его авторству принадлежит скульптура "Гнома с Деньгоделателькой" у здания Сбербанка Абхазии и питьевого фонтана у музея Банка Абхазии.