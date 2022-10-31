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Дом Москвы оказал помощь в медицинской реабилитации детям из Абхазии
Дом Москвы оказал помощь в медицинской реабилитации детям из Абхазии
Помощь была оказана в рамках субсидии правительства Москвы, направленной на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом. 31.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-31T19:05+0300
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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме оказал помощь в прохождении медицинской реабилитации подопечным благотворительного фонда "Поддержка". Об этом сообщила пресс-служба центра.Подопечные фонда получили возможность пройти курс интенсивной реабилитации в одном из передовых центров российской столицы - центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой. Также дети смогли попасть на консультации к ведущим неврологам и психиатрам, пройти необходимые процедуры и коррекционные мероприятия.Средства на оказание помощи детям из Абхазии были выделены правительством Москвы в рамках субсидии, направленной на поддержку соотечественников за рубежом. Они покрывали медицинские и транспортные расходы, а также стоимость проживания родителей с детьми.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/istoricheskiy-kvest-priurochennyy-k-80-letiyu-bitvy-za-kavkaz-proshel-v-sukhume-1042196344.html
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Дом Москвы оказал помощь в медицинской реабилитации детям из Абхазии
Помощь была оказана в рамках субсидии правительства Москвы, направленной на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме оказал помощь в прохождении медицинской реабилитации подопечным благотворительного фонда "Поддержка". Об этом сообщила пресс-служба центра.
"Особые дети в Абхазии – особая категория, требующая пристального внимания психологов, педагогов, дефектологов. Поэтому, предоставленная возможность от "Дома Москвы" в Сухуме стала хорошим подспорьем в нашей нелегкой работе", - рассказала руководитель фонда Анетта Бганба-Павелкова.
Подопечные фонда получили возможность пройти курс интенсивной реабилитации в одном из передовых центров российской столицы - центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой.
Также дети смогли попасть на консультации к ведущим неврологам и психиатрам, пройти необходимые процедуры и коррекционные мероприятия.
Средства на оказание помощи детям из Абхазии были выделены правительством Москвы в рамках субсидии, направленной на поддержку соотечественников за рубежом. Они покрывали медицинские и транспортные расходы, а также стоимость проживания родителей с детьми.