https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/dom-moskvy-okazal-pomosch-v-meditsinskoy-reabilitatsii-detyam-iz-abkhazii-1042363875.html

Дом Москвы оказал помощь в медицинской реабилитации детям из Абхазии

Дом Москвы оказал помощь в медицинской реабилитации детям из Абхазии

Помощь была оказана в рамках субсидии правительства Москвы, направленной на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом. 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T19:05+0300

2022-10-31T19:05+0300

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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме оказал помощь в прохождении медицинской реабилитации подопечным благотворительного фонда "Поддержка". Об этом сообщила пресс-служба центра.Подопечные фонда получили возможность пройти курс интенсивной реабилитации в одном из передовых центров российской столицы - центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой. Также дети смогли попасть на консультации к ведущим неврологам и психиатрам, пройти необходимые процедуры и коррекционные мероприятия.Средства на оказание помощи детям из Абхазии были выделены правительством Москвы в рамках субсидии, направленной на поддержку соотечественников за рубежом. Они покрывали медицинские и транспортные расходы, а также стоимость проживания родителей с детьми.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/istoricheskiy-kvest-priurochennyy-k-80-letiyu-bitvy-za-kavkaz-proshel-v-sukhume-1042196344.html

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