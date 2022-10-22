Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/istoricheskiy-kvest-priurochennyy-k-80-letiyu-bitvy-za-kavkaz-proshel-v-sukhume-1042196344.html
Исторический квест, приуроченный к 80-летию битвы за Кавказ, прошел в Сухуме
Исторический квест, приуроченный к 80-летию битвы за Кавказ, прошел в Сухуме
Мероприятие организовали культурный фонд "Платформа" и Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме. 22.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-22T18:35+0300
2022-10-22T20:36+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/16/1042195912_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_560776df10fb22cbfc162b7491dbd790.jpg
СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Исторический квест, приуроченный к 80-летию начала битвы за Кавказ, прошел в Сухуме 22 октября.По словам одного из организаторов мероприятия Дмитрия Статейнова, квест прошел в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", который был презентован еще в 2021 году. В рамках этого проекта проводятся семинары, круглые столы, снимают документальное кино. На этот раз решили организовать квест для молодежи.Участники квеста собрались у Дома Москвы, где им раздали карты с обозначением локаций, которые нужно было пройти. Это Абхазский государственный музей, Сухумская городская клиническая больница, где во время Великой Отечественной войны располагался госпиталь и памятник Неизвестному солдату."Во время прохождения этапов участники отвечали на вопросы по истории битвы за Кавказ, учились оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, а также разбирали и собирали автомат Калашникова. Все справились с заданиями отлично. У нас не получилось первых, вторых или третьих мест. Мы решили, что каждому вручим по кубку и памятные подарки. Мероприятие прошло очень хорошо”, – подчеркнул Статейнов.Проект "Кавказский фронт" культурного фонда "Платформа" был презентован в апреле 2021 года. Он посвящен 80-летию Битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне. Основная цель проекта – патриотическое воспитание молодежи, популяризация изучения истории.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/film-o-sobytiyakh-v-sele-pskhu-vo-vremya-bitvy-za-kavkaz-snimut-v-abkhazii-1040257908.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/takie-obstoyatelstva-medvenskiy-i-pavlov-ob-ekspeditsii-marukh-vysokogornyy-front-2022-1041393513.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/16/1042195912_215:0:1655:1080_1920x0_80_0_0_532e14f99389af3b5b55db75a750d345.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Исторический квест, приуроченный к 80-летию битвы за Кавказ, прошел в Сухуме

18:35 22.10.2022 (обновлено: 20:36 22.10.2022)
© SputnikИсторический квест, приуроченный к 80-летию Битвы за Кавказ
Исторический квест, приуроченный к 80-летию Битвы за Кавказ - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2022
© Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Мероприятие организовали культурный фонд "Платформа" и Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме.
СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Исторический квест, приуроченный к 80-летию начала битвы за Кавказ, прошел в Сухуме 22 октября.
По словам одного из организаторов мероприятия Дмитрия Статейнова, квест прошел в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", который был презентован еще в 2021 году. В рамках этого проекта проводятся семинары, круглые столы, снимают документальное кино. На этот раз решили организовать квест для молодежи.

"Естественно не могли обойти вниманием молодежь и придумали проведение квеста. В этом году мы приурочили его к 80-летию начала битвы за Кавказ. Это был такой пилотный вариант. Мне показалось, что прошел он очень хорошо. У нас было три команды по 10 человек в каждой. Это школы №3 и №7, а также вспомогательная школа", – пояснил Статейнов.

Участники квеста собрались у Дома Москвы, где им раздали карты с обозначением локаций, которые нужно было пройти. Это Абхазский государственный музей, Сухумская городская клиническая больница, где во время Великой Отечественной войны располагался госпиталь и памятник Неизвестному солдату.
ПК Статейнова по итогам экспедиции в Псху - Sputnik Абхазия, 1920, 14.07.2022
Пресс-центр
Фильм о событиях в селе Псху во время Битвы за Кавказ снимут в Абхазии
14 июля, 13:39
"Во время прохождения этапов участники отвечали на вопросы по истории битвы за Кавказ, учились оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, а также разбирали и собирали автомат Калашникова. Все справились с заданиями отлично. У нас не получилось первых, вторых или третьих мест. Мы решили, что каждому вручим по кубку и памятные подарки. Мероприятие прошло очень хорошо”, – подчеркнул Статейнов.
Проект "Кавказский фронт" культурного фонда "Платформа" был презентован в апреле 2021 года. Он посвящен 80-летию Битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне. Основная цель проекта – патриотическое воспитание молодежи, популяризация изучения истории.
Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов об экспедиции Марух. Высокогорный фронт-2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 08.09.2022
Радио
Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов об экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022"
8 сентября, 16:45
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0