https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/istoricheskiy-kvest-priurochennyy-k-80-letiyu-bitvy-za-kavkaz-proshel-v-sukhume-1042196344.html

Исторический квест, приуроченный к 80-летию битвы за Кавказ, прошел в Сухуме

Исторический квест, приуроченный к 80-летию битвы за Кавказ, прошел в Сухуме

Мероприятие организовали культурный фонд "Платформа" и Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме. 22.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-22T18:35+0300

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СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Исторический квест, приуроченный к 80-летию начала битвы за Кавказ, прошел в Сухуме 22 октября.По словам одного из организаторов мероприятия Дмитрия Статейнова, квест прошел в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", который был презентован еще в 2021 году. В рамках этого проекта проводятся семинары, круглые столы, снимают документальное кино. На этот раз решили организовать квест для молодежи.Участники квеста собрались у Дома Москвы, где им раздали карты с обозначением локаций, которые нужно было пройти. Это Абхазский государственный музей, Сухумская городская клиническая больница, где во время Великой Отечественной войны располагался госпиталь и памятник Неизвестному солдату."Во время прохождения этапов участники отвечали на вопросы по истории битвы за Кавказ, учились оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, а также разбирали и собирали автомат Калашникова. Все справились с заданиями отлично. У нас не получилось первых, вторых или третьих мест. Мы решили, что каждому вручим по кубку и памятные подарки. Мероприятие прошло очень хорошо”, – подчеркнул Статейнов.Проект "Кавказский фронт" культурного фонда "Платформа" был презентован в апреле 2021 года. Он посвящен 80-летию Битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне. Основная цель проекта – патриотическое воспитание молодежи, популяризация изучения истории.

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