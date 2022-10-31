https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/minoborony-rossii-zavershilo-prizyv-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-1042364179.html

Минобороны России завершило призыв в рамках частичной мобилизации

Минобороны России завершило призыв в рамках частичной мобилизации

В дальнейшем военные комиссариаты будут принимать на военную службу только добровольцев или кандидатов на заключение контракта. 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T19:32+0300

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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом россиян на военную службу, были прекращены, сообщает Минобороны России.Глава ведомства Сергей Шойгу направил указания командующим войсками военных округов и Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении частичной мобилизации."В соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены", - говорится в сообщении.Прекращаются подготовка и вручение повесток, а участки, штабы оповещения, пункты сбора граждан и прочие здания, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, будут использоваться по прежнему назначению. Сообщается, что в дальнейшем работа военных комиссариатов будет организована за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о прекращении частичной мобилизации. Он добавил, что в действующие войска после обучения уже направлены 82 тысячи мобилизованных россиян, еще 218 тысяч находились в процессе боевого слаживания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/shoygu-meropriyatiya-po-chastichnoy-mobilizatsii-zaversheny-1042306143.html

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