Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста
15:29 31.10.2022 (обновлено: 15:40 31.10.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста
© Sputnik / Томас Тхайцук
В 30-40 годы ХХ века жертвами политических репрессий в республике стали более семи тысяч человек.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. В понедельник, 31 октября, память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста представители интеллигенции, студенты, школьники, священнослужители и родственники репрессированных.
"Это делается в основном для молодежи, студентов и учеников. Взрослое поколение знает о том, что значат годы репрессий, и мы хотим, чтобы молодые знали, чтили память репрессированных, ведь это без вины виноватые люди. Расстреливали самых лучших людей", – сказала организатор мероприятия, журналист Екатерина Бебиа, более 40 лет изучающая тему политических репрессий в Абхазии.
Территорию около Кодорского моста в качестве места проведения акции выбрали неслучайно, так как в годы репрессий заключенных драндской тюрьмы расстреливали у реки Кодор.
"На берегу реки Кодор в нескольких местах расстреливали людей, словами не расскажешь, что творили с ними. После расстрела их сбрасывали в яму и забрасывали известью, чтобы люди не смогли опознать своих родственников и не выкапывали убитых. Перезахоронить людей было нельзя, а кто пытался это сделать, их тоже расстреливали", – говорит Бебиа.
© Sputnik / Томас Тхайцук Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста
© Sputnik / Томас Тхайцук Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста
© Sputnik / Томас Тхайцук Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста
© Sputnik / Томас Тхайцук Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста
Она подчеркнула, что расстрелы политических заключенных происходили не только у реки Кодор, но также в Гагре и Сухуме.
"Но в большей степени, процентов 70-80 политических заключенных сажали в драндскую тюрьму и затем расстреливали у реки Кодор", – пояснила Бебиа.
День памяти жертв политических репрессий в республике с 2006 года отмечают ежегодно 30 октября.
В 30-40-е годы ХХ века жертвами репрессий стали более семи тысяч жителей Абхазии. В списках репрессированных числятся представители разных национальностей, профессий, большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет.