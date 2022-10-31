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Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста

Память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста

В 30-40 годы ХХ века жертвами политических репрессий в республике стали более семи тысяч человек. 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T15:29+0300

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СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. В понедельник, 31 октября, память жертв политических репрессий почтили у Кодорского моста представители интеллигенции, студенты, школьники, священнослужители и родственники репрессированных.Территорию около Кодорского моста в качестве места проведения акции выбрали неслучайно, так как в годы репрессий заключенных драндской тюрьмы расстреливали у реки Кодор. "На берегу реки Кодор в нескольких местах расстреливали людей, словами не расскажешь, что творили с ними. После расстрела их сбрасывали в яму и забрасывали известью, чтобы люди не смогли опознать своих родственников и не выкапывали убитых. Перезахоронить людей было нельзя, а кто пытался это сделать, их тоже расстреливали", – говорит Бебиа. Она подчеркнула, что расстрелы политических заключенных происходили не только у реки Кодор, но также в Гагре и Сухуме. "Но в большей степени, процентов 70-80 политических заключенных сажали в драндскую тюрьму и затем расстреливали у реки Кодор", – пояснила Бебиа.День памяти жертв политических репрессий в республике с 2006 года отмечают ежегодно 30 октября. В 30-40-е годы ХХ века жертвами репрессий стали более семи тысяч жителей Абхазии. В списках репрессированных числятся представители разных национальностей, профессий, большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/bzhaniya-vozlozhil-tsvety-k-pamyatniku-zhertvam-politicheskikh-repressiy--1042326604.html

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