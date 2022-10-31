https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/podano-bolee-soroka-zayavok-na-uchastie-v-programme-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-1042367592.html
Подано более сорока заявок на участие в программе поддержки малого и среднего бизнеса
Подано более сорока заявок на участие в программе поддержки малого и среднего бизнеса
Программа поддержки малого и среднего бизнеса была утверждена правительством Абхазии в июле 2022 года, на ее реализацию из республиканского бюджета выделено 50... 31.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-31T23:07+0300
2022-10-31T23:07+0300
2022-10-31T23:07+0300
в абхазии
абхазия
новости
министерство экономики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036180204_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b6871ea23b14c446b8b7324ea8064504.jpg
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. В Государственное инвестиционное агентство на участие в программе поддержки малого и среднего предпринимательства подали заявки 43 претендента, сообщает Министерство экономики Абхазии. Принимать решение по заявкам будет межведомственная комиссия. В нее входят депутаты Парламента, представители Администрации президента, Аппарата Кабмина, Министерства финансов и Министерства по налогам и сборам.Программа поддержки малого и среднего бизнеса была утверждена правительством Абхазии в июле 2022 года. Цель программы – повышение экономической эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение производственной базы и развитие конкурентной среды.Основные направления программы – ремесленничество, народный промысел, туризм, общественное питание и легкая перерабатывающая промышленность. Заявки на участие принимались до 28 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/ozgan-rasskazala-ob-osnovnykh-napravleniyakh-programmy-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-1042002440.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036180204_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4615fe5dbc5e553e5b510ccf265c366f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, министерство экономики
абхазия, новости, министерство экономики
Подано более сорока заявок на участие в программе поддержки малого и среднего бизнеса
Программа поддержки малого и среднего бизнеса была утверждена правительством Абхазии в июле 2022 года, на ее реализацию из республиканского бюджета выделено 50 миллионов рублей.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik.
В Государственное инвестиционное агентство на участие в программе поддержки малого и среднего предпринимательства подали заявки 43 претендента, сообщает
Министерство экономики Абхазии.
"В ходе обсуждения предварительных итогов реализации Программы были внесены предложения о корректировке требований к отбору претендентов на участие в ней с целью более эффективного использования мер господдержки. Также было принято решение, что представители комиссии смогут ознакомиться с проектами на местах", - говорится в сообщении.
Принимать решение по заявкам будет межведомственная комиссия. В нее входят депутаты Парламента, представители Администрации президента, Аппарата Кабмина, Министерства финансов и Министерства по налогам и сборам.
Программа поддержки малого и среднего бизнеса была утверждена правительством Абхазии в июле 2022 года. Цель программы – повышение экономической эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение производственной базы и развитие конкурентной среды.
Основные направления программы – ремесленничество, народный промысел, туризм, общественное питание и легкая перерабатывающая промышленность. Заявки на участие принимались до 28 октября.