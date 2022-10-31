https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/podano-bolee-soroka-zayavok-na-uchastie-v-programme-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-1042367592.html

Подано более сорока заявок на участие в программе поддержки малого и среднего бизнеса

Подано более сорока заявок на участие в программе поддержки малого и среднего бизнеса

Программа поддержки малого и среднего бизнеса была утверждена правительством Абхазии в июле 2022 года, на ее реализацию из республиканского бюджета выделено 50... 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T23:07+0300

2022-10-31T23:07+0300

2022-10-31T23:07+0300

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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. В Государственное инвестиционное агентство на участие в программе поддержки малого и среднего предпринимательства подали заявки 43 претендента, сообщает Министерство экономики Абхазии. Принимать решение по заявкам будет межведомственная комиссия. В нее входят депутаты Парламента, представители Администрации президента, Аппарата Кабмина, Министерства финансов и Министерства по налогам и сборам.Программа поддержки малого и среднего бизнеса была утверждена правительством Абхазии в июле 2022 года. Цель программы – повышение экономической эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение производственной базы и развитие конкурентной среды.Основные направления программы – ремесленничество, народный промысел, туризм, общественное питание и легкая перерабатывающая промышленность. Заявки на участие принимались до 28 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/ozgan-rasskazala-ob-osnovnykh-napravleniyakh-programmy-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-1042002440.html

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