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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 ноября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточного отрога антициклона с северо-запада. 31.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Во вторник, 1 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами дождь, гроза, днем без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенноеВетер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах от 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и значительное , 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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