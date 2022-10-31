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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточного отрога антициклона с северо-запада. 31.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-31T16:43+0300
2022-10-31T16:43+0300
2022-10-31T16:56+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Во вторник, 1 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами дождь, гроза, днем без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенноеВетер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах от 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и значительное , 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 ноября
16:43 31.10.2022 (обновлено: 16:56 31.10.2022)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточного отрога антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Во вторник, 1 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами дождь, гроза, днем без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах от 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и значительное , 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.