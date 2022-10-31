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Вкус осени: что надо знать о тыкве
Вкус осени: что надо знать о тыкве
Тыква напоминает об осени даже своим цветом – яркая ягода стала символом этого времени года. 31.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-31T13:39+0300
2022-10-31T13:39+0300
2022-10-31T14:42+0300
инфографика
осень
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Сезон сбора тыквы идет в сентябре-октябре. Существует более 50 ее разновидностей и все они, кроме декоративных, употребляются в пищу. Из тыквы делают супы, каши и пироги, ее жарят, варят и запекают, а в Абхазии сладкую оранжевую мякоть даже едят с аджикой.Тыква богата витаминами и минералами. В его состав входят калий, кальций, фосфор и железо, а в семенах содержатся жиры и белки. Правда, в тыкве содержится большое количество сахара, поэтому людям с диабетом рекомендуется воздержаться от ее употребления.
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инфографика, осень, питание, инфографика
Вкус осени: что надо знать о тыкве
13:39 31.10.2022 (обновлено: 14:42 31.10.2022)
Тыква напоминает об осени даже своим цветом – яркая ягода стала символом этого времени года.
Сезон сбора тыквы идет в сентябре-октябре. Существует более 50 ее разновидностей и все они, кроме декоративных, употребляются в пищу. Из тыквы делают супы, каши и пироги, ее жарят, варят и запекают, а в Абхазии сладкую оранжевую мякоть даже едят с аджикой.
Тыква богата витаминами и минералами. В его состав входят калий, кальций, фосфор и железо, а в семенах содержатся жиры и белки. Правда, в тыкве содержится большое количество сахара, поэтому людям с диабетом рекомендуется воздержаться от ее употребления.