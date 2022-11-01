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Аслан Бжания поздравил с победой боксера Батала Чежия

Аслан Бжания поздравил с победой боксера Батала Чежия

Бой Батала Чежия с пермяком Максимом Смирновым прошел 29 октября и завершился ничьей, но затем судьи поменяли решение. 01.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял обладателя серебряного приза чемпионата России по боксу Батала Чежия и поздравил его с победой в поединке, сообщает пресс-служба главы государства. "Конечно, все прошло не совсем так, как мы хотели. Сначала нам дали ничью, но наша Федерация оспорила решение, так как и они, и присутствующие видели, что бой был за нами. Меня удостоили серебряного титула чемпионата России и предложили бой в декабре за золото", – рассказал боксер и поблагодарил президента за поддержку. Бой за титул чемпиона России прошел в Москве 29 октября. Он проходил в весовой категории до 79 килограммов и продлился восемь раундов. Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 16 боев, из них 11 побед, три ничьи и три поражения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/boy-batala-chezhiya-za-titul-chempiona-rossii-zavershilsya-nichey---1042322631.html

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