https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-parlamentariyami-sobraniya-soyuza-rossii-i-belarusi-1042386869.html
Аслан Бжания встретился с парламентариями собрания Союза России и Беларуси
Аслан Бжания встретился с парламентариями собрания Союза России и Беларуси
На встрече, прошедшей в теплой и дружественной атмосфере, стороны еще раз подчеркнули необходимость налаживания сотрудничества между странами на всех уровнях... 01.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-01T17:41+0300
2022-11-01T17:41+0300
2022-11-01T17:41+0300
в абхазии
абхазия
новости
аслан бжания
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/01/1042386243_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b8208632e52593b44a284d77ba38f85.jpg
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, возглавляемой председателем Комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Артемом Туровым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В свою очередь, Артем Туров рассказал, что члены делегации встретились с абхазскими коллегами, с которыми обсудили ряд важных вопросов."С коллегами-депутатами мы обсудили ряд направлений, в которых заинтересованы как Россия и Беларусь, так и Абхазия. Нам нужно интенсивно выстраивать связи в гуманитарной, экономической, политической сферах, и я уверен, что мы сможем отвечать на те вызовы, которые стоят перед нашими народами", - сказал он.Делегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России посетила Абхазию во вторник, 1 октября. До встречи с президентом гости встретились со спикером Народного Собрания Лашей Ашуба и абхазскими депутатами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/deputaty-iz-belarusi-i-rossii-vstretilis-s-abkhazskimi-kollegami-1042381052.html
абхазия
россия
белоруссия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/01/1042386243_109:0:1069:720_1920x0_80_0_0_6d46e52967b1addf329f3f9ecfe073fc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, аслан бжания, россия, белоруссия
абхазия, новости, аслан бжания, россия, белоруссия
Аслан Бжания встретился с парламентариями собрания Союза России и Беларуси
На встрече, прошедшей в теплой и дружественной атмосфере, стороны еще раз подчеркнули необходимость налаживания сотрудничества между странами на всех уровнях власти и во всех областях.
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, возглавляемой председателем Комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Артемом Туровым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания отметил важность налаживания связей между государствами на уровне законодательной и исполнительной ветвей власти, так как это может быть в дальнейшем "спроецировано на наши народы, на наше население, то, что может задать правильное направление".
В свою очередь, Артем Туров рассказал, что члены делегации встретились с абхазскими коллегами, с которыми обсудили ряд важных вопросов.
"С коллегами-депутатами мы обсудили ряд направлений, в которых заинтересованы как Россия и Беларусь, так и Абхазия. Нам нужно интенсивно выстраивать связи в гуманитарной, экономической, политической сферах, и я уверен, что мы сможем отвечать на те вызовы, которые стоят перед нашими народами", - сказал он.
Делегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России посетила Абхазию во вторник, 1 октября. До встречи с президентом гости встретились со спикером Народного Собрания Лашей Ашуба и абхазскими депутатами.