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Аслан Бжания встретился с парламентариями собрания Союза России и Беларуси

Аслан Бжания встретился с парламентариями собрания Союза России и Беларуси

На встрече, прошедшей в теплой и дружественной атмосфере, стороны еще раз подчеркнули необходимость налаживания сотрудничества между странами на всех уровнях... 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T17:41+0300

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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, возглавляемой председателем Комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Артемом Туровым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В свою очередь, Артем Туров рассказал, что члены делегации встретились с абхазскими коллегами, с которыми обсудили ряд важных вопросов."С коллегами-депутатами мы обсудили ряд направлений, в которых заинтересованы как Россия и Беларусь, так и Абхазия. Нам нужно интенсивно выстраивать связи в гуманитарной, экономической, политической сферах, и я уверен, что мы сможем отвечать на те вызовы, которые стоят перед нашими народами", - сказал он.Делегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России посетила Абхазию во вторник, 1 октября. До встречи с президентом гости встретились со спикером Народного Собрания Лашей Ашуба и абхазскими депутатами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/deputaty-iz-belarusi-i-rossii-vstretilis-s-abkhazskimi-kollegami-1042381052.html

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