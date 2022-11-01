https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/deputaty-iz-belarusi-i-rossii-vstretilis-s-abkhazskimi-kollegami-1042381052.html

Депутаты из Беларуси и России встретились с абхазскими коллегами

Депутаты из Беларуси и России встретились с абхазскими коллегами

С 2008 года Парламент Абхазии обладает статусом постоянного наблюдателя при Парламентском собрании союзного государства. 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T14:42+0300

2022-11-01T14:42+0300

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России встретились с абхазскими коллегами во вторник, 1 ноября."Мы очень дорожим связями с нашими российскими коллегами, подтверждением этому служит последний официальный визит абхазской делегации по приглашению господина Володина. Планируется ответный визит депутатов Госдумы в Абхазию", – добавил спикер Парламента.Что касается отношений с Парламентским собранием Союза Беларуси и России, то в октябре 2023 года им исполнилось 15 лет."Как вам известно, на заседании сессии в октябре 2008 года в Москве в ответ на обращение Абхазии и Южной Осетии было принято решение о предоставлении парламентам наших республик статуса постоянных наблюдателей в рамках соответствующего объединения. Мы всегда будем благодарны руководству парламентского собрания и депутатам за поддержку, для нас это было очень важное решение", – сказал Ашуба.Спикер Народного Собрания также отметил, что визит президента Беларуси в республику – очень важный сигнал, который даст новый импульс взаимоотношениям двух стран.Председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров поблагодарил абхазских коллег за встречу."Для нас это очень важное направление работы, и наша комиссия, которая непосредственно занимается направлением, связанным с молодежной политикой, спортом, туризмом, как раз полагается на те возможности и тот потенциал, который есть, в том числе у Республики Абхазия", – отметил он.Туров сообщил, что в составе делегации депутаты Государственной Думы России, представители нижней и верхней палат Национального собрания Беларуси.

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