https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/genprokuratura-provela-proverku-svedeniy-o-prodazhe-v-abkhazii-gruzinskikh-tovarov-1042384706.html

Генпрокуратура провела проверку сведений о продаже в Абхазии грузинских товаров

Генпрокуратура провела проверку сведений о продаже в Абхазии грузинских товаров

Информация о том, что на территории республики продаются товары из Грузии, ранее появилась в социальных сетях. 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T17:30+0300

2022-11-01T17:30+0300

2022-11-01T17:48+0300

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Органы прокуратуры Абхазии провели проверку сведений о том, что в магазинах Абхазии реализуется продукция, произведенная в Грузии, и продукция, маркированная грузинским флагом. Об этом говорится на сайте ведомства.Эти продукты продавались в магазинах во многих районах Абхазии - Гудаутском, Гагрском, Очамчырском, Гулрыпшском районах, а также городе Сухуме.Ведомство сообщает, что, учитывая, что ввоз этой продукции и ее реализация были осуществлены в нарушение порядка перемещения товаров через таможенную границу Абхазии, а также порядка приобретения ввезенных товаров с нарушением таможенных правил, в отношении предпринимателей были возбуждены административные дела.Также прокуратура проверила сведения о том, что в абхазских школах ученики 7 класса пользуются атласом по географии с изображением грузинского флага. Такие атласы обнаружились в Очамчырской школе-интернате имени С.Басария, их заменят на рекомендованные образцы пособий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/posrednik-labakhua-o-tovarooborote-tamozhennom-kodekse-i-tranzite-gruzov-cherez-abkhaziyu-1042249811.html

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