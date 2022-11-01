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Генпрокуратура провела проверку сведений о продаже в Абхазии грузинских товаров
Генпрокуратура провела проверку сведений о продаже в Абхазии грузинских товаров
Информация о том, что на территории республики продаются товары из Грузии, ранее появилась в социальных сетях. 01.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-01T17:30+0300
2022-11-01T17:30+0300
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Органы прокуратуры Абхазии провели проверку сведений о том, что в магазинах Абхазии реализуется продукция, произведенная в Грузии, и продукция, маркированная грузинским флагом. Об этом говорится на сайте ведомства.Эти продукты продавались в магазинах во многих районах Абхазии - Гудаутском, Гагрском, Очамчырском, Гулрыпшском районах, а также городе Сухуме.Ведомство сообщает, что, учитывая, что ввоз этой продукции и ее реализация были осуществлены в нарушение порядка перемещения товаров через таможенную границу Абхазии, а также порядка приобретения ввезенных товаров с нарушением таможенных правил, в отношении предпринимателей были возбуждены административные дела.Также прокуратура проверила сведения о том, что в абхазских школах ученики 7 класса пользуются атласом по географии с изображением грузинского флага. Такие атласы обнаружились в Очамчырской школе-интернате имени С.Басария, их заменят на рекомендованные образцы пособий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/posrednik-labakhua-o-tovarooborote-tamozhennom-kodekse-i-tranzite-gruzov-cherez-abkhaziyu-1042249811.html
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новости, абхазия
Генпрокуратура провела проверку сведений о продаже в Абхазии грузинских товаров
17:30 01.11.2022 (обновлено: 17:48 01.11.2022)
Информация о том, что на территории республики продаются товары из Грузии, ранее появилась в социальных сетях.
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Органы прокуратуры Абхазии провели проверку сведений о том, что в магазинах Абхазии реализуется продукция, произведенная в Грузии, и продукция, маркированная грузинским флагом. Об этом говорится на сайте ведомства.
В ходе проверки были установлены факты приобретения и последующей перепродажи мясных консервов из Ставропольского края, на этикетке которых Абхазия изображена частью Грузии, минеральной воды "Borjomi", "Nabeklavi", "Likani" и "Sairme", печенья "Морозова", которые импортирует зарегистрированная в Тбилиси фирма и на упаковке которого дублируются надписи на русском и грузинском языках.
Эти продукты продавались в магазинах во многих районах Абхазии - Гудаутском, Гагрском, Очамчырском, Гулрыпшском районах, а также городе Сухуме.
Ведомство сообщает, что, учитывая, что ввоз этой продукции и ее реализация были осуществлены в нарушение порядка перемещения товаров через таможенную границу Абхазии, а также порядка приобретения ввезенных товаров с нарушением таможенных правил, в отношении предпринимателей были возбуждены административные дела.
Также прокуратура проверила сведения о том, что в абхазских школах ученики 7 класса пользуются атласом по географии с изображением грузинского флага. Такие атласы обнаружились в Очамчырской школе-интернате имени С.Басария, их заменят на рекомендованные образцы пособий.