https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/lavrov-nikomu-ne-udastsya-ostanovit-rossiyskuyu-ekonomiku-1042377031.html
Лавров: никому не удастся остановить российскую экономику
Лавров: никому не удастся остановить российскую экономику
Лавров добавил, что Россия не впервые сталкивается с санкциями и наработанный десятилетиями опыт помогает стране преодолевать брошенный вызов. 01.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-01T12:23+0300
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никто не сможет остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение министра на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.Министр добавил, что у России есть друзья на международной арене, и страна активно развивает отношения со странами СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. При этом Россия не отгораживается и от Европы и Северной Америки."Разрыв наработанных взаимовыгодных связей никогда не был нашим выбором", – резюмировал министр.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/lavrov-u-rossii-est-vozmozhnosti-zaschitit-svoi-interesy-1041962244.html
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сергей лавров, россия, новости
сергей лавров, россия, новости
Лавров: никому не удастся остановить российскую экономику
12:23 01.11.2022 (обновлено: 13:01 01.11.2022)
Лавров добавил, что Россия не впервые сталкивается с санкциями и наработанный десятилетиями опыт помогает стране преодолевать брошенный вызов.
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никто не сможет остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на обращение министра на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.
"Можно с уверенностью утверждать, что никому не удастся остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность. Наша страна продолжает уверенно идти своим курсом, несмотря на трудности", – говорится в тексте обращения.
Министр добавил, что у России есть друзья на международной арене, и страна активно развивает отношения со странами СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. При этом Россия не отгораживается и от Европы и Северной Америки.
"Разрыв наработанных взаимовыгодных связей никогда не был нашим выбором", – резюмировал министр.