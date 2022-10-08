https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/lavrov-u-rossii-est-vozmozhnosti-zaschitit-svoi-interesy-1041962244.html

Лавров: у России есть возможности защитить свои интересы

Лавров: у России есть возможности защитить свои интересы

По словам Лаврова, как бы Запад ни старался разрушить российскую экономику, никакие санкции не помогут ему добиться этой цели. 08.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-08T13:03+0300

2022-10-08T13:03+0300

2022-10-08T13:03+0300

сергей лавров

россия

мид рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/12/1037195356_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3c4117aefbf1431c0ad043473c4857e.jpg

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. У России есть возможность защитить свои интересы и, в случае необходимости, она задействует их в полную силу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью "Аргументам и фактам". Лавров отметил, что как бы Вашингтон ни хотел "разорвать в клочья" российскую экономику, сделать это не получится. Скорее наоборот, санкции ударили по самим западным странам, в первую очередь, по Европе - рост цен, падение доходов, дефицит энергоресурсов, возможны социальные волнения. Все это дипломат назвал "ценой за русофобию".В то время, как европейские политики продолжают выстраивать стены, отгораживаясь от России, она будет укреплять взаимодействие с другими партнерами. Лавров пояснил, что это будут страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые "выступают за равноправное сотрудничество и против политизации торгово-экономических связей".При этом Россия, добавил глава МИД, будет учитывать угрозу вторичных американских санкций в отношении партнеров России на международной арене и сотрудничество с ними будет выстраиваться исходя из обоюдных интересов и взаимной выгоды. Что до признания результатов референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской области и на Донбассе, то, пояснил Лавров, с момента оглашения результатов прошло слишком мало времени, чтобы мир осознал новые геополитические реалии. Для России же приоритетом станет реализация волеизъявления жителей этих территорий в соответствии с нормами международного права, прежде всего, правом народов на самоопределение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/pochemu-popytki-bryusselya-otkazatsya-ot-rossiyskogo-gaza-obrecheny-na-proval-1041935095.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/putin-sobytiya-na-ukraine-konflikty-v-drugikh-stranakh-sng-trebuyut-vyrabotki-mer-1041955187.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сергей лавров, россия, мид рф