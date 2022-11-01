https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/pervaya-obrazovatelnaya-mezhvuzovskaya-vystavka-otkrylas-v-sukhume-1042381482.html

Первая образовательная межвузовская выставка открылась в Сухуме

Первая образовательная межвузовская выставка открылась в Сухуме

Ведущие российские вузы и детский технопарк “Кванториум” представили абхазским абитуриентам свои образовательные программы. 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T15:20+0300

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СУХУМ, 1 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. Первая образовательная межвузовская выставка открылась в Сухуме во вторник, 1 ноября.Представители 12 ведущих российских вузов приехали в Сухум, чтобы представить свои образовательные программы абхазским абитуриентам. Все учебные заведения участвуют в выставке по приглашению представительства Россотрудничества в Абхазии."Это первая межвузовская образовательная выставка в Абхазии. И нам бы очень хотелось, чтобы она прошла успешно, и чтобы ребята смогли познакомиться с теми вузами, которые здесь представлены. Мы старались пригласить сюда вузы разной направленности - и технической, и медицинские вузы, и вузы, связанные с управлением государством”, - рассказал глава Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин назвал межвузовскую выставку хорошим и прогрессивным делом.“Мы желаем этому мероприятию всяческих успехов. Особенно надеемся на то, что выставка будет полезна абхазской молодежи, которая может познакомиться с возможностями российских вузов, и выбрать для себя конкретный вуз и конкретную специальность", - подчеркнул Шургалин.Уникальную возможность, открывающую для абитуриентов из Абхазии отметил и министр просвещения и языковой политики республики Инал Габлия. По его словам Абхазия давно сотрудничает со многими представленными вузами России, и в дальнейшем планирует поддерживать отношения с ними.На выставку в Сухум приехали и представители детского технопарка “Кванториум”. Это второе подобное образовательное учреждение в России. “Кванториум” принимает на обучение школьников с пятого класса. Абхазским детям они предлагают бесплатные курсы как в дистанционном, так и в очном формате. Для наглядной презентации своих программ представители технопарка привезли с собой роботов и дроны.“Спектр программ очень большой. Но сюда мы привезли только две программы. Это антропоморфная робототехника, похожая на человека робот, который может выполнять запрограммированные функций. Программа построена так, чтобы в игровой форме можно было обучаться. То есть, есть возможность погрузить детей в сферу, которая всегда считалась сложной. А в данном случае мы можем показать, что программирование - не страшно, а интересно и даже весело”, - пояснила представитель “Кванториума” Юлия Фукина.Есть вузы, которые в рамках межвузовской выставки подготовили и испытания для абитуриентов. Так Финансовый университет при правительстве Российской Федерации 2 ноября проведет олимпиаду в Сухумской школе № 2. Победители смогут поступить в рамках квоты на бюджет, призерам олимпиады предоставляется 50 % скидка на весь период обучения.По словам начальника отдела по работе с поступающими Финансового университета при Правительстве России Азизы Азизовой, вуз предлагает широкий спектр направлений, связанных не только с экономикой, но и политологией, социологией, юриспруденцией.Межвузовская выставка в Доме Москвы в Сухуме продлится до 3 ноября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/kvoty-na-obuchenie-inostrannykh-studentov-v-rossiyskikh-vuzakh-1042132214.html

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