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Погода в Абхазии на среду 2 ноября
Погода в Абхазии на среду 2 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 01.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-01T17:19+0300
2022-11-01T17:19+0300
2022-11-01T17:26+0300
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. В среду, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Погода в Абхазии на среду 2 ноября
17:19 01.11.2022 (обновлено: 17:26 01.11.2022)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. В среду, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.