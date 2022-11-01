https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/pogoda-v-abkhazii-na-sredu-2-noyabrya-1042386120.html

Погода в Абхазии на среду 2 ноября

Погода в Абхазии на среду 2 ноября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T17:19+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. В среду, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии