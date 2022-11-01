https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/prodlen-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1042369033.html

Продлен режим ограничения полетов на юг России

Продлен режим ограничения полетов на юг России

Все остальные российские аэропорты работают в штатном режиме. 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T09:31+0300

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аэропорты

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Росавиация продлила режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России до 9 ноября. Об этом говорится на сайте ведомства.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные воздушные гавани работают в штатном режиме. Российские авиакомпании организовывают альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Москвы, Волгограда и Минвод.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/vpervye-samolety-iz-sochi-na-egipetskie-kurorty-budut-letat-i-zimoy--1042249444.html

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