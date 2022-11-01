https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/prodlen-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1042369033.html
Продлен режим ограничения полетов на юг России
Продлен режим ограничения полетов на юг России
Все остальные российские аэропорты работают в штатном режиме. 01.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-01T09:31+0300
2022-11-01T09:31+0300
2022-11-01T10:07+0300
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Росавиация продлила режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России до 9 ноября. Об этом говорится на сайте ведомства.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные воздушные гавани работают в штатном режиме. Российские авиакомпании организовывают альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Москвы, Волгограда и Минвод.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/vpervye-samolety-iz-sochi-na-egipetskie-kurorty-budut-letat-i-zimoy--1042249444.html
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россия, новости, аэропорты
россия, новости, аэропорты
Продлен режим ограничения полетов на юг России
09:31 01.11.2022 (обновлено: 10:07 01.11.2022)
Все остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Росавиация продлила режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России до 9 ноября. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября", — говорится в заявлении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные воздушные гавани работают в штатном режиме. Российские авиакомпании организовывают альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Москвы, Волгограда и Минвод.