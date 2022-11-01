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Трапш: погода ноября еще порадует Абхазию теплом

Трапш: погода ноября еще порадует Абхазию теплом

Какую погоду ждать в первой половине ноября, в интервью радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш. 01.11.2022, Sputnik Абхазия

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Трапш: погода ноября еще порадует Абхазию теплом Трапш: погода ноября еще порадует Абхазию теплом

Ноябрь – последний месяц осени с еще довольно высокими суточными температурами на Черноморском побережье Абхазии, отметила метеоролог. В первой неделе ноября будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Ночные температуры будут достигать 9-14 градусов, дневные – от 17 до 22 градусов. На второй неделе погода ухудшится, сообщила Трапш. "В основном будут наблюдаться пасмурные с дождями дни. Дневные температуры понизятся до 12-17 градусов. В отдельные дни местами пройдут сильные ливневые дожди, сопровождающиеся снегом. В горах обильный снег с залеганием и удержанием на почве", – рассказала Диана Трапш. Но погода ноября еще обрадует Абхазию теплыми днями. Подробности слушайте в аудиофайле.

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