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Житель Дзыгуты задержан по подозрению в убийстве Алхаса Малия

Житель Дзыгуты задержан по подозрению в убийстве Алхаса Малия

Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.99 Уголовного кодекса Абхазии. 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T11:41+0300

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Житель села Дзыгута Сухумского района Владимир Акаба арестован по подозрению в умышленном убийстве Алхаса Малия, сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.Согласно версии следствия, 26 октября, примерно в 19:00, Владимир Акаба во время застолья в своем доме в селе Дзыгута выстрелил в затылок Алхаса Малия из огнестрельного оружия неустановленного образца, которое незаконно приобрел и хранил при себе.Малия был доставлен в Республиканскую больницу, но скончался от полученного ранения.27 октября Владимир Акаба был задержан, а 28 октября Сухумский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/zhitel-nizhney-eshery-byl-arestovan-po-podozreniyu-v-umyshlennom-ubiystve-1042167273.html

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