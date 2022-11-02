https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/fonda-ashana-obyavil-povtornyy-sbor-sredstv-dlya-nikol-argun--1042404443.html
Фонда "Ашана" объявил повторный сбор средств для Николь Аргун
Фонда "Ашана" объявил повторный сбор средств для Николь Аргун
Николь Аргун с диагнозом симптоматическая фокальная эпилепсия, ДЦП, правосторонний гемипарез необходима госпитализация в турецкой клинике Медикал Парк... 02.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-02T15:00+0300
2022-11-02T15:00+0300
2022-11-02T15:51+0300
в абхазии
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культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Николь Аргун.У Николь симптоматическая фокальная эпилепсия, ДЦП, правосторонний гемипарез.Фонд "Ашана" уже дважды собирал средства на лечение девочки.В 2018 и 2021 годах она прошла курсы обследования и терапии в ИМТ города Москвы. В клинике ей оказали высококвалифицированную помощь. Благодаря этому была достигнута ремиссия по эпилепсии.Как отмечают в фонде "Ашана", все это необходимо для того, чтобы общее состояние девочки намного улучшилось.Для госпитализации Николь в турецкой клинике необходимо 294 600 рублей. Однако эта сумма неподъемна для семьи Аргун.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".Ежегодно в повторной поддержке нуждаются около десяти подопечных фонда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210712/Bezhat-na-vstrechu-zhizni-Ashana-sobiraet-dengi-na-lechenie-Nikol-Argun-1032826863.html
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спасем жизнь вместе, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия
спасем жизнь вместе, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия
Фонда "Ашана" объявил повторный сбор средств для Николь Аргун
15:00 02.11.2022 (обновлено: 15:51 02.11.2022)
Николь Аргун с диагнозом симптоматическая фокальная эпилепсия, ДЦП, правосторонний гемипарез необходима госпитализация в турецкой клинике Медикал Парк Газиосманпаша.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Николь Аргун.
У Николь симптоматическая фокальная эпилепсия, ДЦП, правосторонний гемипарез.
Фонд "Ашана" уже дважды собирал средства на лечение девочки.
В 2018 и 2021 годах она прошла курсы обследования и терапии в ИМТ города Москвы. В клинике ей оказали высококвалифицированную помощь. Благодаря этому была достигнута ремиссия по эпилепсии.
Сейчас Николь нуждается в очередном обследовании. Девочку готовы принять в турецком Медикал Парк Газиосманпаша, где Николь будет проведен осмотр невролога, ортопеда, офтальмолога, МРТ, ЭЭГ, ЭМГ, анализ крови, а также генетический анализ.
Как отмечают в фонде "Ашана", все это необходимо для того, чтобы общее состояние девочки намного улучшилось.
Для госпитализации Николь в турецкой клинике необходимо 294 600 рублей. Однако эта сумма неподъемна для семьи Аргун.
О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
Ежегодно в повторной поддержке нуждаются около десяти подопечных фонда.