https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/fonda-ashana-obyavil-povtornyy-sbor-sredstv-dlya-nikol-argun--1042404443.html

Фонда "Ашана" объявил повторный сбор средств для Николь Аргун

Фонда "Ашана" объявил повторный сбор средств для Николь Аргун

Николь Аргун с диагнозом симптоматическая фокальная эпилепсия, ДЦП, правосторонний гемипарез необходима госпитализация в турецкой клинике Медикал Парк... 02.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-02T15:00+0300

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в абхазии

спасем жизнь вместе

культурно-благотворительный фонд "ашана"

абхазия

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Николь Аргун.У Николь симптоматическая фокальная эпилепсия, ДЦП, правосторонний гемипарез.Фонд "Ашана" уже дважды собирал средства на лечение девочки.В 2018 и 2021 годах она прошла курсы обследования и терапии в ИМТ города Москвы. В клинике ей оказали высококвалифицированную помощь. Благодаря этому была достигнута ремиссия по эпилепсии.Как отмечают в фонде "Ашана", все это необходимо для того, чтобы общее состояние девочки намного улучшилось.Для госпитализации Николь в турецкой клинике необходимо 294 600 рублей. Однако эта сумма неподъемна для семьи Аргун.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".Ежегодно в повторной поддержке нуждаются около десяти подопечных фонда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210712/Bezhat-na-vstrechu-zhizni-Ashana-sobiraet-dengi-na-lechenie-Nikol-Argun-1032826863.html

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спасем жизнь вместе, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия