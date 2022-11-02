https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/kiselev-protiv-rossii-vedetsya-polnotsennaya-informatsionnaya-voyna-1042407666.html

Киселев: против России ведется полноценная информационная война

Киселев: против России ведется полноценная информационная война

Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ организовала медиафорум стран СНГ... 02.11.2022, Sputnik Абхазия

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дмитрий киселев

россия сегодня

россия

политика

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Против России ведется полноценная, без скидок, информационная война, заявил гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Медиафоруме "Развитие медиа в меняющемся мире"."Вот если война против России сейчас гибридная, то информационная агрессия вполне себе полноценная, без всяких скидок, без двусмысленностей, просто напрямую, в лоб с нами воюют всеми возможными средствами, доступными в информационных войнах, причем изобретают новые", - сказал Киселев в приветственном слове участникам медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" в медиацентре МИА "Россия сегодня".Он подчеркнул, что у оппонентов ничего не получается, "потому что на нашей стороне правда, и правда против тех, кто затеял агрессию против России и практически против всего мира". Киселев также выразил уверенность, что Россия не проигрывает в информационных войнах. "Мы едины, стабильны, и так и будем проходить эту дистанцию до полной победы", - добавил он.Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/mediaforum-stran-sng-razvitie-media-v-menyayuschemsya-mire-pryamaya-translyatsiya-1042396186.html

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