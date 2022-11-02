https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/nauchnaya-konferentsiya-k-yubileyu-akademii-nauk-otkrylas-v-abkhazii-1042400583.html
Научная конференция к юбилею Академии наук открылась в Абхазии
Научная конференция к юбилею Академии наук открылась в Абхазии
Научная конференция аспирантов и молодых ученых к 25-летнему юбилею Академии наук Абхазии пройдет в республике со 2 по 3 ноября. 02.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-02T12:55+0300
2022-11-02T12:55+0300
2022-11-02T13:03+0300
в абхазии
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абхазия
наука
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Научная конференция аспирантов и молодых ученых, посвященная 25-летнему юбилею Академии наук Абхазии, открылась 2 ноября в Сухуме.Выступая на открытии научной конференции, президент Академии наук Абхазии доктор филологических наук Зураб Джапуа отметил, что для него самая важная часть мероприятия – выступление и представление научных работ аспирантов и молодых ученых."Замечательно, что вы ровесники и почти ровесники нашей Академии, вам развивать все ее начинания и достижения. Вам руководить академическими институтами, но для этого прежде всего вы должны стать настоящими специалистами, чтобы соответствовать современному уровню науки, понимать стратегию развития науки сегодня. Вам известно, что в системе АНА мы уделяем особое внимание подготовке кадров – мы будем только наращивать темпы в этом жизненно важном для Академии наук вопросе, искать другие формы и подходы", – рассказал он.Первый вице-президент Академии наук Абхазии, доктор биологических наук Сергей Бебия подчеркнул, что научная конференция – не просто формальность, а опыт для молодых ученых. Работы участников конференции будут опубликованы в отдельном сборнике.Гостем юбилейной научной конференции АНА стал заместитель председателя сибирского отделения Российской Академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Сверчков. Он рассказал, что в сибирском отделении ученые занимаются изучением ядерной медицины, искусственного интеллекта, генной инженерии и информатики, сельского хозяйства. По его словам, в ближайшее время планируется подписание соглашения между Академией наук Абхазии и сибирским отделением РАН."Это соглашение предусматривает развитие сотрудничества и в большей мере базируется на том, чтобы была возможность молодых ученых Абхазии и сибиряков обмениваться, участвовать в конференциях, совместных программах и проектах", – добавил он.В рамках научной конференции будут представлены научные работы в сфере гуманитарных, социальных и общественных наук, физико-математических и медико-биологических наук. Всего – 38 докладов.Академия наук Абхазии была создана в 1997 году постановлением Верховного Совета и указом президента республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/akademiya-nauk-abkhazii-otchitalas-o-rabote-za-2021-god-1038264811.html
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академия наук абхазии, абхазия, наука
академия наук абхазии, абхазия, наука
Научная конференция к юбилею Академии наук открылась в Абхазии
12:55 02.11.2022 (обновлено: 13:03 02.11.2022)
Научная конференция аспирантов и молодых ученых к 25-летнему юбилею Академии наук Абхазии пройдет в республике со 2 по 3 ноября.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Научная конференция аспирантов и молодых ученых, посвященная 25-летнему юбилею Академии наук Абхазии, открылась 2 ноября в Сухуме.
Выступая на открытии научной конференции, президент Академии наук Абхазии доктор филологических наук Зураб Джапуа отметил, что для него самая важная часть мероприятия – выступление и представление научных работ аспирантов и молодых ученых.
"Замечательно, что вы ровесники и почти ровесники нашей Академии, вам развивать все ее начинания и достижения. Вам руководить академическими институтами, но для этого прежде всего вы должны стать настоящими специалистами, чтобы соответствовать современному уровню науки, понимать стратегию развития науки сегодня. Вам известно, что в системе АНА мы уделяем особое внимание подготовке кадров – мы будем только наращивать темпы в этом жизненно важном для Академии наук вопросе, искать другие формы и подходы", – рассказал он.
Первый вице-президент Академии наук Абхазии, доктор биологических наук Сергей Бебия подчеркнул, что научная конференция – не просто формальность, а опыт для молодых ученых. Работы участников конференции будут опубликованы в отдельном сборнике.
"Замечательно то, что вы заинтересованы, хотите работать в области науки. Вас всех объединяет одно – желание заниматься наукой. Если душа не лежит к науке, если вы не полюбили свою профессию, то очень будет сложно в будущем. Наука не терпит случайностей, жизнь коротка, вы должны отдавать себе отчет и делать все, чтобы вы стали настоящими учеными и добились успехов", – сказал он.
Гостем юбилейной научной конференции АНА стал заместитель председателя сибирского отделения Российской Академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Сверчков. Он рассказал, что в сибирском отделении ученые занимаются изучением ядерной медицины, искусственного интеллекта, генной инженерии и информатики, сельского хозяйства. По его словам, в ближайшее время планируется подписание соглашения между Академией наук Абхазии и сибирским отделением РАН.
"Это соглашение предусматривает развитие сотрудничества и в большей мере базируется на том, чтобы была возможность молодых ученых Абхазии и сибиряков обмениваться, участвовать в конференциях, совместных программах и проектах", – добавил он.
В рамках научной конференции будут представлены научные работы в сфере гуманитарных, социальных и общественных наук, физико-математических и медико-биологических наук. Всего – 38 докладов.
Академия наук Абхазии была создана в 1997 году постановлением Верховного Совета и указом президента республики.