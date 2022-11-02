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Погода в Абхазии на четверг 3 ноября
Погода в Абхазии на четверг 3 ноября
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет определять, антициклон с северо-запада с холодными массами воздуха. 02.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-02T15:35+0300
2022-11-02T15:35+0300
2022-11-02T15:57+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. В четверг, 3 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Погода в Абхазии на четверг 3 ноября
15:35 02.11.2022 (обновлено: 15:57 02.11.2022)
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет определять, антициклон с северо-запада с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. В четверг, 3 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.