https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/pogoda-v-abkhazii-na-chetverg-3-noyabrya-1042406066.html

Погода в Абхазии на четверг 3 ноября

Погода в Абхазии на четверг 3 ноября

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет определять, антициклон с северо-запада с холодными массами воздуха. 02.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-02T15:35+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. В четверг, 3 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии