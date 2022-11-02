https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/shoygu-nato-perekhodit-ot-sderzhivaniya-rossii-k-sozdaniyu-kollektivnoy-oborony-u-ee-granits-1042402618.html

Шойгу: НАТО переходит от сдерживания России к созданию "коллективной обороны" у ее границ

Шойгу: НАТО переходит от сдерживания России к созданию "коллективной обороны" у ее границ

Основная цель коллективного Запада – уничтожение экономики и военного потенциала России, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. 02.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-02T13:30+0300

2022-11-02T13:30+0300

2022-11-02T14:14+0300

сергей шойгу

министерство обороны рф

белоруссия

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политика

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. НАТО переходит от сдерживания России путем передового базирования к созданию полномасштабной системы коллективной обороны вблизи ее границ, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии оборонных ведомств РФ и Белоруссии.Он также отметил, что многонациональная группировка НАТО вблизи границ России с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, до более 30 тысяч человек – и может увеличиться еще.При этом альянс обеспечивает Украину развединформацией, целеуказанием, советниками и наемниками, ведет против России информационную и санкционную войну."Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе – своих союзников в Европе. Но основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия – уничтожение ее экономики, военного потенциала, лишение ее возможности проводить независимую внешнюю политику", – сказал Шойгу.Украина же, по словам Шойгу, использует запрещенные методы противоборства – теракты, заказные убийства и обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением. Страны Запада стараются этого не замечать, а также демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима.Шойгу подчеркнул, что на фоне роста международной напряженности, снижения роли международных институтов и усиливающейся конфронтации с Западом, Белоруссия остается верным союзником и надежным партнером России.Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории Белоруссии, продолжается формирование единого оборонного пространства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/novyy-format-svo-voyna-dronov-na-more-1042365407.html

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сергей шойгу, министерство обороны рф, белоруссия, россия, нато, украина, сша, политика