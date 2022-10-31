https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/novyy-format-svo-voyna-dronov-na-more-1042365407.html

Новый формат СВО: война дронов на море

Новый формат СВО: война дронов на море

29 октября девять воздушных и семь морских украинских беспилотников атаковали российские суда в районе Севастополя. 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T20:21+0300

2022-10-31T20:21+0300

2022-10-31T20:21+0300

военная спецоперация рф в донбассе

мнение

авторы

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1f/1042365199_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_0df13d541459e28f292a9d17f14881ac.jpg

Комбинированная атака на Севастополь шестнадцати БПЛА и морских дронов – выход на новый уровень эскалации в прокси-войне НАТО с Россией, очевидный дрейф к прямому вооруженному противостоянию за пределами украинского ТВД без учета интересов, войск или ресурсов марионеточного киевского режима, пишет военный эксперт Александр Хроленко.По информации Минобороны РФ, утром 29 октября проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда – на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В комбинированном ударе были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.Все воздушные цели противника оперативно уничтожены корабельными комплексами ПВО. Четыре морских беспилотника поражены на внешнем рейде и три аппарата – на внутреннем рейде Севастополя корабельным оружием и силами морской авиации ЧФ.Незначительно повреждены морской тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в Южной бухте.В российском военном ведомстве сообщили, что подготовкой военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций и террористического акта занимались британские специалисты в городе Очаков (Николаевская область).Вооруженные силы РФ воздушным ударом 30 октября уничтожили очаковский Центр спецопераций. И все же, уровень организации массированной атаки морскими и воздушными дронами по главной базе Черноморского флота находится вне тактико-технологических пределов компетенции и возможностей ВСУ.Даже в НАТО военно-морскими беспилотниками разной эффективности обладают лишь немногие страны – Великобритания, США, Франция, Турция. Украина в этом высокотехнологичном клубе не состоит и не имеет подготовленных операторов.Между тем, от Очакова до Севастополя морскому дрону необходимо пройти около 300 км, затем – попасть в 400-метровый створ Севастопольской бухты, не говоря уже о сложности навигации и целеуказания в узкой Южной бухте. В этой многодоменной операции альянса с участием 16 ударных аппаратов и стратегического беспилотного "координатора" RQ-4B Global Hawk специалисты ВСУ могли играть лишь роли статистов или ширмы, за которую прячутся главные "герои".Неслучайно американская газета The New York Times сразу выдала "подвиг" ВСУ, а МИД России совместно с другими компетентными ведомствами не менее оперативно прорабатывает "практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта".Такой "коридор" нам не нуженАтакованные корабли и суда Черноморского флота обеспечивали безопасность "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозпродукции из украинских портов якобы голодающим странам Африки.В реальности, сотни судов-зерновозов шли в благополучную Западную Европу, африканцам от проекта доставались сущие крохи. Более того, безопасный "коридор" и гражданские суда-зерновозы в НАТО решили использовать во вред России.Семь морских дронов альянса на рейде Севастополя – тому доказательство. Координаты движения одного из "летучих голландцев" указывают точку старта в зоне безопасности "зернового коридора" в Черном море. Повторюсь, Украина – в иной технологической среде, и ВСУ используют лишь для прикрытия высокотехнологичных атак Пентагона и НАТО.Поскольку РФ вышла из "зернового" соглашения, дальнейшее движение сухогрузов в челночном режиме между Одессой и Босфором создаст целый комплекс угроз эскалации, а потому – недопустимо.Сорванные с якорей украинские морские мины дрейфуют по всему Черному морю, случайный подрыв торгового судна Запад наверняка запишет на счет ЧФ России. С другой стороны, без российского досмотра сухогрузы нарастят перевозки оружия и боеприпасов киевскому режиму, и увеличат количество жертв на украинском ТВД. Следовательно, для ВС РФ сегодня в равной степени важны стратегические меры (технология и тактика противодействия современным многодоменным проектам НАТО) и оперативные действия по блокаде "коридора безопасности" силами Черноморского флота (как вариант – уничтожение инфраструктуры Одесского порта).Обнаруженные обломки морских беспилотников позволят Москве принять взвешенное решение. Здесь возможны варианты. Официальные лица в Вашингтоне заявили в воскресенье, что США не помогали в атаке на Севастополь и не предоставляли Украине разведданные для ее проведения. Однако пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби еще в апреле заявил об отправке на Украину экспериментальных надводных беспилотников из запасов ВМС США для решения "различных задач береговой обороны".Пентагон уделяет много внимания развитию надводных и подводных роботизированных аппаратов типа SeaHanterили Remus, а Украина давно служит полигоном для экспериментальных изделий НАТО и, как мы убедились 29 октября, для проверки американской концепции многодоменных операций (европейские союзники США в этом направлении сильно отстают).Как бы ни развивались события далее, на морском театре СВО в субботу открыта новая эра многодоменного боевого применения "летучих голландцев" во взаимодействии с беспилотными летательными аппаратами – под командованием современных автоматизированных систем управления.Необходимо готовиться к продолжению аналогичных операций НАТО "под чужим флагом". Беспилотники и разведчики (включая спутники) альянса не должны работать на украинском ТВД.Полагаю, американские аппараты стратегической разведки RQ-4B Global Hawk и другие вблизи зоны СВО могут стать законными целями для российских систем ПВО, если их появление "совпадет" с атаками беспилотных систем натовского производства.России просто не оставляют иного выбора. НАТО занимается ползучей "украинизацией" всей Восточной Европы и совершенно неумело пытается "контролировать" дрейф к Третьей мировой.Возмущение президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга выходом РФ из "зерновой сделки" – весьма показательно, Москва нарушила планы альянса. Атаки дронов на Балтике (подрыв "Северного потока") и на рейде Севастополя – звенья одной стратегии Пентагона и НАТО. Однако просто выйти нельзя, иначе в среднесрочной перспективе мы увидим новые атаки альянса по всему периметру морских границ России ("под чужим флагом" или без – не суть).Необходимо суровое напоминание о неизбежном возмездии агрессорам, и здесь у российского Генштаба есть широкий выбор опций и инструментов убеждения.Объективно растет вероятность прямого военного столкновения НАТО с Россией. Британия снова грезит о покорении российского Крыма. В конгрессе США заявляют о необходимости уничтожения России "любой ценой", поскольку это "православная страна, исповедующая традиционные ценности". Курсом на Европу идет авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford, хотя в европейских водах уже находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush.Даже экс-президент США Дональд Трамп сегодня называет свою страну "злом", и считает, что действующий президент Джо Байден заслуживает "электрического стула". Последнее стоило бы обсудить в ООН.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/rossiya-priostanavlivaet-vyvoz-produktsii-s-ukrainy-iz-za-terakta-v-akvatorii-sevastopolya-1042321796.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/rossiyskie-voyska-unichtozhili-artilleriyskuyu-ustanovku-panzerhaubitze-2000-na-ukraine-1042358957.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/minoborony-ukraina-atakovala-dronami-korabli-chernomorskogo-flota--1042319690.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/spetsoperatsiya-ili-mir-evropu-i-ssha-raskolol-ukrainskiy-vopros-1042342357.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/strategiya-natsionalnoy-oborony-ssha-ne-obeschaet-mira-1042309984.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/diskoteka-1960-kh-zenitnyy-kompleks-hawk-dlya-vsu-1042256567.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

мнение, авторы, колумнисты