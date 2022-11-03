https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/pogoda-v-abkhazii-na-pyatnitsu-4-noyabrya-1042420219.html

Погода в Абхазии на пятницу 4 ноября

Погода в Абхазии на пятницу 4 ноября

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать область повышенного давления. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-03T17:00+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. В четверг, 3 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, из -за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха временами будет идти дождь, возможна гроза, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии