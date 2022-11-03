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Погода в Абхазии на пятницу 4 ноября
Погода в Абхазии на пятницу 4 ноября
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать область повышенного давления. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T17:00+0300
2022-11-03T17:00+0300
2022-11-03T17:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. В четверг, 3 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, из -за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха временами будет идти дождь, возможна гроза, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Погода в Абхазии на пятницу 4 ноября
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать область повышенного давления.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. В четверг, 3 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, из -за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха временами будет идти дождь, возможна гроза, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.