https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/aslan-bzhaniya-pozdravil-prezidenta-rossii-s-dnem-narodnogo-edinstva-1042440806.html

Аслан Бжания поздравил президента России с Днем народного единства

Аслан Бжания поздравил президента России с Днем народного единства

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

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россия

аслан бжания

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем народного единства, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что в настоящее время Россия переживает время масштабных вызовов и тяжелых испытаний, и только народное единство поможет поднять дух российской армии, выполняющей задачи в рамках военной спецоперации на Украине.Также в поздравлении подчеркивается, что укрепление дружеских связей с Россией было и остается приоритетом абхазской внешней политики. Аслан Бжания поблагодарил российского коллегу за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепления региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1041162309.html

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