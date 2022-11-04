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Аслан Бжания поздравил президента России с Днем народного единства
Аслан Бжания поздравил президента России с Днем народного единства
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T10:00+0300
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем народного единства, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что в настоящее время Россия переживает время масштабных вызовов и тяжелых испытаний, и только народное единство поможет поднять дух российской армии, выполняющей задачи в рамках военной спецоперации на Украине.Также в поздравлении подчеркивается, что укрепление дружеских связей с Россией было и остается приоритетом абхазской внешней политики. Аслан Бжания поблагодарил российского коллегу за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепления региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1041162309.html
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абхазия, россия, аслан бжания, владимир путин
абхазия, россия, аслан бжания, владимир путин
Аслан Бжания поздравил президента России с Днем народного единства
10:00 04.11.2022 (обновлено: 10:36 04.11.2022)
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем народного единства, сообщает пресс-служба главы государства.
"Этот день символизируют беззаветную любовь к Родине, знаменует сплоченность и единение народа разных национальностей", – говорится в поздравлении.
Бжания подчеркнул, что в настоящее время Россия переживает время масштабных вызовов и тяжелых испытаний, и только народное единство поможет поднять дух российской армии, выполняющей задачи в рамках военной спецоперации на Украине.
Также в поздравлении подчеркивается, что укрепление дружеских связей с Россией было и остается приоритетом абхазской внешней политики. Аслан Бжания поблагодарил российского коллегу за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепления региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей.