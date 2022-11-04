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Более 250 граммов мефедрона изъяли в Сухуме у жителя Амурской области
Более 250 граммов мефедрона изъяли в Сухуме у жителя Амурской области
228 граммов наркотика были обнаружены по месту временного проживания россиянина, часть он носил при себе, а часть уже успел спрятать в места тайных закладок. 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T21:18+0300
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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Порядка 260 грамм наркотического средства "мефедрон" было изъято сотрудниками УКОН МВД Абхазии у жителя Амурской области Александра Медведева, задержанного в Сухуме, сообщает пресс-служба ведомства. Ведомство сообщает, что 26-летний Медведев распространял запрещенное вещество путем тайных закладок, за каждую из которых он получал 1000 рублей. Координаты закладок он скидывал с помощью Telegram неустановленному лицу под псевдонимом "Никита", с которым вступил в сговор ранее, находясь в Сочи.Девять закладок, сделанных Медведевым, были обнаружены на улице Папаскир в Сухуме, они были изъяты. Россиянину предъявлено обвинение в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта, а так же сбыте наркотического средства в особо крупном размере, он заключен под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/grazhdanku-gruzii-zaderzhali-v-sukhume-za-khranenie-narkotikov-1042454108.html
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Более 250 граммов мефедрона изъяли в Сухуме у жителя Амурской области
21:18 04.11.2022 (обновлено: 22:32 04.11.2022)
228 граммов наркотика были обнаружены по месту временного проживания россиянина, часть он носил при себе, а часть уже успел спрятать в места тайных закладок.
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik.
Порядка 260 грамм наркотического средства "мефедрон" было изъято сотрудниками УКОН МВД Абхазии у жителя Амурской области Александра Медведева, задержанного в Сухуме, сообщает
пресс-служба ведомства.
Часть наркотика хранилась при Медведеве, часть - в местах тайных закладок, остальное - по месту временного проживания.
Ведомство сообщает, что 26-летний Медведев распространял запрещенное вещество путем тайных закладок, за каждую из которых он получал 1000 рублей. Координаты закладок он скидывал с помощью Telegram неустановленному лицу под псевдонимом "Никита", с которым вступил в сговор ранее, находясь в Сочи.
Девять закладок, сделанных Медведевым, были обнаружены на улице Папаскир в Сухуме, они были изъяты.
Россиянину предъявлено обвинение в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта, а так же сбыте наркотического средства в особо крупном размере, он заключен под стражу.