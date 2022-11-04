https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/bolee-250-grammov-mefedrona-izyali-v-sukhume-u-zhitelya-amurskoy-oblasti-1042457040.html

Более 250 граммов мефедрона изъяли в Сухуме у жителя Амурской области

Более 250 граммов мефедрона изъяли в Сухуме у жителя Амурской области

228 граммов наркотика были обнаружены по месту временного проживания россиянина, часть он носил при себе, а часть уже успел спрятать в места тайных закладок. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-04T21:18+0300

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Порядка 260 грамм наркотического средства "мефедрон" было изъято сотрудниками УКОН МВД Абхазии у жителя Амурской области Александра Медведева, задержанного в Сухуме, сообщает пресс-служба ведомства. Ведомство сообщает, что 26-летний Медведев распространял запрещенное вещество путем тайных закладок, за каждую из которых он получал 1000 рублей. Координаты закладок он скидывал с помощью Telegram неустановленному лицу под псевдонимом "Никита", с которым вступил в сговор ранее, находясь в Сочи.Девять закладок, сделанных Медведевым, были обнаружены на улице Папаскир в Сухуме, они были изъяты. Россиянину предъявлено обвинение в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта, а так же сбыте наркотического средства в особо крупном размере, он заключен под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/grazhdanku-gruzii-zaderzhali-v-sukhume-za-khranenie-narkotikov-1042454108.html

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