https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/grazhdanku-gruzii-zaderzhali-v-sukhume-za-khranenie-narkotikov-1042454108.html

Гражданку Грузии задержали в Сухуме за хранение наркотиков

Гражданку Грузии задержали в Сухуме за хранение наркотиков

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-04T20:07+0300

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Гражданка Грузии Асмат Тавадзе была задержана в Сухуме сотрудниками Службы Государственной Безопасности и УКОН МВД по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.По месту жительства Тавадзе были обнаружены два изолированных свертка с порошкообразным веществом внутри, грузинский паспорт и государственная символика Грузии в виде флага и шеврона.Согласно справке экспертно-криминалистической лаборатории, в изъятых свертках содержатся мефедрон общей массой свыше 10 грамм.По решению суда Асмат Тавадзе была заключена под стражу. Правоохранительные органы продолжают расследование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/rossiyanina-prigovorili-k-pozhiznennomu-zaklyucheniyu-za-sbyt-narkotikov-v-sukhume-1042442863.html

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