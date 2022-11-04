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Гражданку Грузии задержали в Сухуме за хранение наркотиков
Гражданку Грузии задержали в Сухуме за хранение наркотиков
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии. 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T20:07+0300
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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Гражданка Грузии Асмат Тавадзе была задержана в Сухуме сотрудниками Службы Государственной Безопасности и УКОН МВД по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.По месту жительства Тавадзе были обнаружены два изолированных свертка с порошкообразным веществом внутри, грузинский паспорт и государственная символика Грузии в виде флага и шеврона.Согласно справке экспертно-криминалистической лаборатории, в изъятых свертках содержатся мефедрон общей массой свыше 10 грамм.По решению суда Асмат Тавадзе была заключена под стражу. Правоохранительные органы продолжают расследование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/rossiyanina-prigovorili-k-pozhiznennomu-zaklyucheniyu-za-sbyt-narkotikov-v-sukhume-1042442863.html
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абхазия, грузия, новости, наркотики, мвд абхазии
абхазия, грузия, новости, наркотики, мвд абхазии
Гражданку Грузии задержали в Сухуме за хранение наркотиков
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии.
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik.
Гражданка Грузии Асмат Тавадзе была задержана в Сухуме сотрудниками Службы Государственной Безопасности и УКОН МВД по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает
пресс-служба СГБ.
Сообщается, что у 29-летней задержанной был также паспорт гражданки Абхазии.
По месту жительства Тавадзе были обнаружены два изолированных свертка с порошкообразным веществом внутри, грузинский паспорт и государственная символика Грузии в виде флага и шеврона.
Согласно справке экспертно-криминалистической лаборатории, в изъятых свертках содержатся мефедрон общей массой свыше 10 грамм.
По решению суда Асмат Тавадзе была заключена под стражу. Правоохранительные органы продолжают расследование.