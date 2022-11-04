https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/rossiyanina-prigovorili-k-pozhiznennomu-zaklyucheniyu-za-sbyt-narkotikov-v-sukhume-1042442863.html
Россиянина приговорили к пожизненному заключению за сбыт наркотиков в Сухуме
Россиянина приговорили к пожизненному заключению за сбыт наркотиков в Сухуме
22-летний Буриев, уроженец Таджикистана и гражданин России, был задержан в июне этого года за сбыт наркотиков путем тайных закладок. 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T11:40+0300
2022-11-04T11:40+0300
2022-11-04T11:40+0300
в абхазии
абхазия
новости
наркотики
генеральная прокуратура абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037220417_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8782caa1c9e462085d3132e0d679157e.jpg
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Сухумский городской суд приговорил гражданина России Собирхона Буриева к пожизненному заключению с конфискацией имущества за сбыт наркотиков в Абхазии. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.Три закладки Буриев сделал в районе Абхазского госуниверситета, каждая из них весила более 11 грамм.Собирхон Буриев не признал свою вину в ходе судебного следствия, хотя в ходе предварительного следствия активно сотрудничал с правоохранительными органами и показывал места сделанных тайных закладок.Россиянин считается невиновным до вступления приговора суда в законную силу. Он может обжаловать его в течение 15 рабочих дней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/rossiyanina-zaderzhali-za-rasprostranenie-narkotikov-v-abkhazii-1039570829.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037220417_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_0d99fbb8e340268230285fc020f259bc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, наркотики, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, новости, наркотики, генеральная прокуратура абхазии
Россиянина приговорили к пожизненному заключению за сбыт наркотиков в Сухуме
22-летний Буриев, уроженец Таджикистана и гражданин России, был задержан в июне этого года за сбыт наркотиков путем тайных закладок.
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik.
Сухумский городской суд приговорил гражданина России Собирхона Буриева к пожизненному заключению с конфискацией имущества за сбыт наркотиков в Абхазии. Об этом сообщается
на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.
Буриев обвиняется в преступлении против здоровья населения и общественной нравственности, при нем было найдено 50,108 грамма метадона, который он намеревался распространять путем тайных закладок за денежное вознаграждение.
Три закладки Буриев сделал в районе Абхазского госуниверситета, каждая из них весила более 11 грамм.
Собирхон Буриев не признал свою вину в ходе судебного следствия, хотя в ходе предварительного следствия активно сотрудничал с правоохранительными органами и показывал места сделанных тайных закладок.
Россиянин считается невиновным до вступления приговора суда в законную силу. Он может обжаловать его в течение 15 рабочих дней.