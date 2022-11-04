https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/rossiyanina-prigovorili-k-pozhiznennomu-zaklyucheniyu-za-sbyt-narkotikov-v-sukhume-1042442863.html

Россиянина приговорили к пожизненному заключению за сбыт наркотиков в Сухуме

Россиянина приговорили к пожизненному заключению за сбыт наркотиков в Сухуме

22-летний Буриев, уроженец Таджикистана и гражданин России, был задержан в июне этого года за сбыт наркотиков путем тайных закладок. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-04T11:40+0300

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Сухумский городской суд приговорил гражданина России Собирхона Буриева к пожизненному заключению с конфискацией имущества за сбыт наркотиков в Абхазии. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.Три закладки Буриев сделал в районе Абхазского госуниверситета, каждая из них весила более 11 грамм.Собирхон Буриев не признал свою вину в ходе судебного следствия, хотя в ходе предварительного следствия активно сотрудничал с правоохранительными органами и показывал места сделанных тайных закладок.Россиянин считается невиновным до вступления приговора суда в законную силу. Он может обжаловать его в течение 15 рабочих дней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/rossiyanina-zaderzhali-za-rasprostranenie-narkotikov-v-abkhazii-1039570829.html

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