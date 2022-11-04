https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/nagruzka-na-achguare-byla-uvelichena-v-testovom-rezhime-1042450012.html

Нагрузка на "Ачгуаре" была увеличена в тестовом режиме

Нагрузка на "Ачгуаре" была увеличена в тестовом режиме

Информацию из социальных сетей о введении графика веерных отключений пресс-служба Озган назвала недостоверной. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-04T15:02+0300

2022-11-04T15:02+0300

2022-11-04T15:45+0300

в абхазии

абхазия

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/19/1037280115_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_0307064a24dbc95ebdc89e45d76b1731.jpg

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. В пятницу, 4 ноября, с 10 утра на воздушной линии "Ачгуара" была увеличена нагрузка, сообщает пресс-служба вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган.Сейчас работы идут на участке "Бедия", в них задействованы все соответствующие службы. Уточняется, что электроснабжение страны осуществляется без перетока электроэнергии из России.Ранее "Черноморэнерго" сообщало, что работы на линии, начатые в октябре, были вынужденно приостановлены из-за досрочной остановки перетока из России. С 1 октября по 1 ноября было заменено 24 километра высоковольтной линии из 32. 3 ноября ВЛ "Ачгуара" была запущена в тестовом режиме на мощности 250 МВт, но почти сразу же сработала автоматическая защита и линия была отключена, было принято решение о ее повторном включении на меньшей мощности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/raboty-na-achguara-prodolzhatsya-s-utra-1042439954.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии