https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/nagruzka-na-achguare-byla-uvelichena-v-testovom-rezhime-1042450012.html
Нагрузка на "Ачгуаре" была увеличена в тестовом режиме
Нагрузка на "Ачгуаре" была увеличена в тестовом режиме
Информацию из социальных сетей о введении графика веерных отключений пресс-служба Озган назвала недостоверной. 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T15:02+0300
2022-11-04T15:02+0300
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. В пятницу, 4 ноября, с 10 утра на воздушной линии "Ачгуара" была увеличена нагрузка, сообщает пресс-служба вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган.Сейчас работы идут на участке "Бедия", в них задействованы все соответствующие службы. Уточняется, что электроснабжение страны осуществляется без перетока электроэнергии из России.Ранее "Черноморэнерго" сообщало, что работы на линии, начатые в октябре, были вынужденно приостановлены из-за досрочной остановки перетока из России. С 1 октября по 1 ноября было заменено 24 километра высоковольтной линии из 32. 3 ноября ВЛ "Ачгуара" была запущена в тестовом режиме на мощности 250 МВт, но почти сразу же сработала автоматическая защита и линия была отключена, было принято решение о ее повторном включении на меньшей мощности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/raboty-na-achguara-prodolzhatsya-s-utra-1042439954.html
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абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Нагрузка на "Ачгуаре" была увеличена в тестовом режиме
15:02 04.11.2022 (обновлено: 15:45 04.11.2022)
Информацию из социальных сетей о введении графика веерных отключений пресс-служба Озган назвала недостоверной.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. В пятницу, 4 ноября, с 10 утра на воздушной линии "Ачгуара" была увеличена нагрузка, сообщает пресс-служба вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган.
"Энергетики нагружают линию и наблюдают характеристики проводника. Режим тестирования показал, что линия держит необходимую номинальную нагрузку", – говорится в сообщении.
Сейчас работы идут на участке "Бедия", в них задействованы все соответствующие службы.
Уточняется, что электроснабжение страны осуществляется без перетока электроэнергии из России.
Ранее "Черноморэнерго" сообщало, что работы на линии, начатые в октябре, были вынужденно приостановлены из-за досрочной остановки перетока из России. С 1 октября по 1 ноября было заменено 24 километра высоковольтной линии из 32.
3 ноября ВЛ "Ачгуара" была запущена в тестовом режиме на мощности 250 МВт, но почти сразу же сработала автоматическая защита и линия была отключена, было принято решение о ее повторном включении на меньшей мощности.