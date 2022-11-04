https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/ozgan-provedet-peregovory-s-minenergo-rossii-o-novom-peretoke-elektrichestva-1042455805.html

Озган проведет переговоры с Минэнерго России о новом перетоке электричества

Озган проведет переговоры с Минэнерго России о новом перетоке электричества

Глава государства лично проинспектировал ход работ на линии "Ачгуара", авария на которой привела к перебоям со светом по всей республике. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-04T19:28+0300

2022-11-04T19:28+0300

2022-11-04T19:28+0300

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган по поручению президента Абхазии Аслана Бжания проведет переговоры с Министерством энергетики России по поводу нового перетока электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Из-за этого, добавила она, было заменено 24 километра провода из 32."Вторая причина связана с тем, что у нас фактически не оставалось времени на полноценное тестирование уже проведенных работ на линии и того, как линия будет работать уже в процессе эксплуатации. Соответственно, уже отремонтированные линии запускали в экстренном режиме. В результате возникли серьезные проблемы с подачей электроэнергии, потому что нужно было устранить проблемы, возникавшие в процессе эксплуатации линии", – пояснила Кристина Озган.И.о. главы "Черноморэнерго" Зураб Багапш добавил, что пуско-наладочные работы силами абхазской стороны удалось бы завершить за три месяца и, чтобы сократить это время, были приглашены бригады из России.По словам Багапш, энергетики укладывались в определенный срок в полтора месяца, но из-за прекращения перетока они сумели отремонтировать лишь часть линии.Он также добавил, что после прекращения перетока пришлось запитать новую линию и по мере роста нагрузок стали выявляться проблемы, которые можно было ликвидировать в процессе пуско-наладочных работ. Из-за этих нюансов, подчеркнул он, в дальнейшем нельзя будет исключить перебои в подаче электроэнергии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/nagruzka-na-achguare-byla-uvelichena-v-testovom-rezhime-1042450012.html

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