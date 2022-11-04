https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/ozgan-zayavila-chto-dengi-za-remont-vl-achguara-esche-ne-byli-vyplacheny-1042458172.html

Озган заявила, что деньги за ремонт ВЛ "Ачгуара" еще не были выплачены

Озган заявила, что деньги за ремонт ВЛ "Ачгуара" еще не были выплачены

Работа по замене проводов на "Ачгуаре" началась 1 октября, по оценкам, стоимость ремонта составит порядка 50 миллионов рублей. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-04T23:05+0300

2022-11-04T23:05+0300

2022-11-04T23:05+0300

в абхазии

абхазия

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/02/1031755819_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cc5cd18ffcff29db39ab17f04a49d766.jpg

СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. 50 миллионов рублей из бюджета Абхазии, которые должны были быть выплачены за капитальный ремонт на воздушной линии "Ачгуара" еще не были выплачены, заявила первый вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.Озган уточнила, что технические характеристики провода, приобретенного для ВЛ "Ачгуара", согласовывались с министерством энергетики России и "Черноморэнерго", и провод изготавливался специально для этой линии.Она добавила, что "Черноморэнерго" пока не приняли ни один акт выполненных работ по линии "Ачгуара" и абхазская сторона не будет исполнять свои финансовые обязательства до тех пор, пока ремонт не будет завершен полностью.Работы по замене проводов на ВЛ "Ачгуара" начались в октябре 2022 года. Объем финансирования работ составляет порядка 50 миллионов рублей. После ремонта пропускная способность линии должна вырасти с 260 мегаватт до 300 мегаватт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/ozgan-provedet-peregovory-s-minenergo-rossii-o-novom-peretoke-elektrichestva-1042455805.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии