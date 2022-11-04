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https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/ozgan-zayavila-chto-dengi-za-remont-vl-achguara-esche-ne-byli-vyplacheny-1042458172.html
Озган заявила, что деньги за ремонт ВЛ "Ачгуара" еще не были выплачены
Озган заявила, что деньги за ремонт ВЛ "Ачгуара" еще не были выплачены
Работа по замене проводов на "Ачгуаре" началась 1 октября, по оценкам, стоимость ремонта составит порядка 50 миллионов рублей. 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T23:05+0300
2022-11-04T23:05+0300
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. 50 миллионов рублей из бюджета Абхазии, которые должны были быть выплачены за капитальный ремонт на воздушной линии "Ачгуара" еще не были выплачены, заявила первый вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.Озган уточнила, что технические характеристики провода, приобретенного для ВЛ "Ачгуара", согласовывались с министерством энергетики России и "Черноморэнерго", и провод изготавливался специально для этой линии.Она добавила, что "Черноморэнерго" пока не приняли ни один акт выполненных работ по линии "Ачгуара" и абхазская сторона не будет исполнять свои финансовые обязательства до тех пор, пока ремонт не будет завершен полностью.Работы по замене проводов на ВЛ "Ачгуара" начались в октябре 2022 года. Объем финансирования работ составляет порядка 50 миллионов рублей. После ремонта пропускная способность линии должна вырасти с 260 мегаватт до 300 мегаватт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/ozgan-provedet-peregovory-s-minenergo-rossii-o-novom-peretoke-elektrichestva-1042455805.html
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абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Озган заявила, что деньги за ремонт ВЛ "Ачгуара" еще не были выплачены

23:05 04.11.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукСухум ПС-2
Сухум ПС-2 - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Работа по замене проводов на "Ачгуаре" началась 1 октября, по оценкам, стоимость ремонта составит порядка 50 миллионов рублей.
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. 50 миллионов рублей из бюджета Абхазии, которые должны были быть выплачены за капитальный ремонт на воздушной линии "Ачгуара" еще не были выплачены, заявила первый вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.
"Проектно-сметная документация по ремонту ВЛ "Ачгуара" сформирована и направлена на государственную экспертизу в Российскую федерацию. Окончательный объем финансирования будет понятен только после получения заключения", - заявила она.
Озган уточнила, что технические характеристики провода, приобретенного для ВЛ "Ачгуара", согласовывались с министерством энергетики России и "Черноморэнерго", и провод изготавливался специально для этой линии.
Она добавила, что "Черноморэнерго" пока не приняли ни один акт выполненных работ по линии "Ачгуара" и абхазская сторона не будет исполнять свои финансовые обязательства до тех пор, пока ремонт не будет завершен полностью.
Работы по замене проводов на ВЛ "Ачгуара" начались в октябре 2022 года. Объем финансирования работ составляет порядка 50 миллионов рублей. После ремонта пропускная способность линии должна вырасти с 260 мегаватт до 300 мегаватт.
Линии электропередач - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2022
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