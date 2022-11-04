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Президент Абхазии поздравил научное сообщество с 25-летием Академии наук
Президент Абхазии поздравил научное сообщество с 25-летием Академии наук
Академия наук Абхазии была создана в 1997 году постановлением Верховного Совета и указом президента республики. 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T12:10+0300
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил членов научного сообщества республики с 25-летием Академии наук, сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства заметил, что академия создавалась в сложнейший послевоенный период, но имела огромное значение для республики."Достижения наших ученых признаны не только в родной стране, но и за ее пределами. Благодаря вашей деятельности и научным трудам в мире знают и о богатом историко-культурном наследии нашей страны, знают правду о национально-освободительной борьбе нашего народа, о борьбе за независимость," – говорится в сообщении.Президент отметил, что сегодня Академия наук представляет собой слаженную структуру научных учреждений и создала все условия для подготовки молодых ученых, работающих в самых разных направлениях. Он пожелал ученым новых научных свершений на благо Абхазии и удачи во всех начинаниях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/nauchnaya-konferentsiya-k-yubileyu-akademii-nauk-otkrylas-v-abkhazii-1042400583.html
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Президент Абхазии поздравил научное сообщество с 25-летием Академии наук
12:10 04.11.2022 (обновлено: 12:41 04.11.2022)
Академия наук Абхазии была создана в 1997 году постановлением Верховного Совета и указом президента республики.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил членов научного сообщества республики с 25-летием Академии наук, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства заметил, что академия создавалась в сложнейший послевоенный период, но имела огромное значение для республики.
"Достижения наших ученых признаны не только в родной стране, но и за ее пределами. Благодаря вашей деятельности и научным трудам в мире знают и о богатом историко-культурном наследии нашей страны, знают правду о национально-освободительной борьбе нашего народа, о борьбе за независимость," – говорится в сообщении.
Президент отметил, что сегодня Академия наук представляет собой слаженную структуру научных учреждений и создала все условия для подготовки молодых ученых, работающих в самых разных направлениях. Он пожелал ученым новых научных свершений на благо Абхазии и удачи во всех начинаниях.