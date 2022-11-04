https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-5-i-6-noyabrya-1042452689.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 ноября

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с холодными массами воздуха с северо-запада. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-04T16:32+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром возможен слабый дождь, днем без осадков. В воскресенье осадков также не ожидается. Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии