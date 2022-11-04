https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-5-i-6-noyabrya-1042452689.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с холодными массами воздуха с северо-запада. 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T16:32+0300
2022-11-04T16:32+0300
2022-11-04T16:32+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032245394_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_878d1308f8da864461b4a3c667be7797.jpg
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром возможен слабый дождь, днем без осадков. В воскресенье осадков также не ожидается. Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное.Относительная влажность воздуха 60-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032245394_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cd303361e77925b5bd67fabc9ee84a33.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с холодными массами воздуха с северо-запада.
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу ночью и утром возможен слабый дождь, днем без осадков. В воскресенье осадков также не ожидается.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное.
Относительная влажность воздуха 60-90%.