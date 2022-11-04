https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/remontnye-raboty-posle-opolznya-nachalis-v-ritsinskom-parke-1042455171.html
Ремонтные работы после оползня начались в Рицинском парке
Ремонтные работы после оползня начались в Рицинском парке
Стоимость ремонта участка дороги на территории Рицинского национального реликтового парка составила 17 миллионов рублей. 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T18:20+0300
2022-11-04T18:20+0300
2022-11-04T18:20+0300
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Начался ремонт 41-го километра автодороги на территории Рицинского национального реликтового парка. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор объекта Адамур Багателия. "Оползень начался несколько лет назад, но после снегопада прошлой зимой мы увидели, что там серьезно подсела земля. Мы написали письмо на имя премьер-министра, заключили договор с Управлением капитального строительства, назначили подрядчика и позавчера начался ремонт", - рассказал Багателия. По словам директора Рицинского парка, общая стоимость проекта составляет 17 миллионов рублей, 11 из них уже выплатили подрядной компании в качестве аванса. Он также добавил, что проезд к озеру и на Ауадхару не перекрыт. А сами ремонтные работы рассчитывают завершить к Новому году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/polet-nad-ritsey-kak-vyglyadit-prirodnoe-chudo-abkhazii-osenyu-1042394735.html
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абхазия, озеро рица, матрица, новости
Ремонтные работы после оползня начались в Рицинском парке
Стоимость ремонта участка дороги на территории Рицинского национального реликтового парка составила 17 миллионов рублей.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Начался ремонт 41-го километра автодороги на территории Рицинского национального реликтового парка. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор объекта Адамур Багателия.
Он уточнил, что поврежденный участок дороги расположен выше смотровой площадки озера Рица, неподалеку от автостоянки.
"Оползень начался несколько лет назад, но после снегопада прошлой зимой мы увидели, что там серьезно подсела земля. Мы написали письмо на имя премьер-министра, заключили договор с Управлением капитального строительства, назначили подрядчика и позавчера начался ремонт", - рассказал Багателия.
По словам директора Рицинского парка, общая стоимость проекта составляет 17 миллионов рублей, 11 из них уже выплатили подрядной компании в качестве аванса.
Он также добавил, что проезд к озеру и на Ауадхару не перекрыт. А сами ремонтные работы рассчитывают завершить к Новому году.