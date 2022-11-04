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https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/tamozhennyy-komitet-nazval-summu-platezhey-za-desyat-mesyatsev-2022-goda-1042440541.html
Таможенный комитет назвал сумму платежей за десять месяцев 2022 года
Таможенный комитет назвал сумму платежей за десять месяцев 2022 года
План по таможенным начислениям за десять месяцев 2022 года был перевыполнен на 20%. 04.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Объем таможенных платежей за десять месяцев 2022 года составил 2,4 миллиарда рублей, сообщает Таможенный комитет Абхазии.По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, объем платежей увеличился на 229,6 миллиона рублей, за десять месяцев прошлого года было собрано 2,17 миллиарда рублей.Что до показателей за октябрь 2022 года, то объем начислений составил 262,5 миллиона рублей, что на 19,1 миллиона больше запланированного.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/tovarooborot-i-tranzit-intervyu-pervogo-zampredsedatelya-tamozhennogo-komiteta-abkhazii-1042254381.html
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Таможенный комитет назвал сумму платежей за десять месяцев 2022 года

13:02 04.11.2022 (обновлено: 13:57 04.11.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Деньги
Деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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План по таможенным начислениям за десять месяцев 2022 года был перевыполнен на 20%.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Объем таможенных платежей за десять месяцев 2022 года составил 2,4 миллиарда рублей, сообщает Таможенный комитет Абхазии.
Таким образом, план за десять месяцев был выполнен на 120%, сумма перевыполнения составила 403 миллиона рублей.
По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, объем платежей увеличился на 229,6 миллиона рублей, за десять месяцев прошлого года было собрано 2,17 миллиарда рублей.
Что до показателей за октябрь 2022 года, то объем начислений составил 262,5 миллиона рублей, что на 19,1 миллиона больше запланированного.
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