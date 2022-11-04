https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/tamozhennyy-komitet-nazval-summu-platezhey-za-desyat-mesyatsev-2022-goda-1042440541.html

Таможенный комитет назвал сумму платежей за десять месяцев 2022 года

Таможенный комитет назвал сумму платежей за десять месяцев 2022 года

План по таможенным начислениям за десять месяцев 2022 года был перевыполнен на 20%. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-04T13:02+0300

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Объем таможенных платежей за десять месяцев 2022 года составил 2,4 миллиарда рублей, сообщает Таможенный комитет Абхазии.По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, объем платежей увеличился на 229,6 миллиона рублей, за десять месяцев прошлого года было собрано 2,17 миллиарда рублей.Что до показателей за октябрь 2022 года, то объем начислений составил 262,5 миллиона рублей, что на 19,1 миллиона больше запланированного.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/tovarooborot-i-tranzit-intervyu-pervogo-zampredsedatelya-tamozhennogo-komiteta-abkhazii-1042254381.html

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