https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/uchenye-abkhazii-byli-nagrazhdeny-za-zaslugi-v-nauchnoy-rabote-1042446012.html

Ученые Абхазии были награждены за заслуги в научной работе

Ученые Абхазии были награждены за заслуги в научной работе

Академия наук Абхазии была основана ровно 25 лет назад, в 1997 году. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-04T12:25+0300

2022-11-04T12:25+0300

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. На торжественном заседании, посвященном 25-летию Академии наук Абхазии, были зачитаны указы президента, касающиеся награждения ученых за вклад в научную работу.Ведущий научный сотрудник отдела литературы АбИГИ Руслан Капба за значительный вклад в развитие науки в области литературоведения удостоился ордена "Ахьдз-Апша" II степени.Научный сотрудник отдела этнологии АбИГИ Марина Барциц удостоилась ордена "Ахьдз-Апша" III степени за заслуги в научной работе, вклад в подготовку высококачественных специалистов.Также почетного звания "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия" удостоились:

https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/prezident-abkhazii-pozdravil-nauchnoe-soobschestvo-s-25-letiem-akademii-nauk-1042445239.html

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