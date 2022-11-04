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Ученые Абхазии были награждены за заслуги в научной работе
Ученые Абхазии были награждены за заслуги в научной работе
Академия наук Абхазии была основана ровно 25 лет назад, в 1997 году. 04.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-04T12:25+0300
2022-11-04T12:25+0300
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. На торжественном заседании, посвященном 25-летию Академии наук Абхазии, были зачитаны указы президента, касающиеся награждения ученых за вклад в научную работу.Ведущий научный сотрудник отдела литературы АбИГИ Руслан Капба за значительный вклад в развитие науки в области литературоведения удостоился ордена "Ахьдз-Апша" II степени.Научный сотрудник отдела этнологии АбИГИ Марина Барциц удостоилась ордена "Ахьдз-Апша" III степени за заслуги в научной работе, вклад в подготовку высококачественных специалистов.Также почетного звания "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия" удостоились:
https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/prezident-abkhazii-pozdravil-nauchnoe-soobschestvo-s-25-letiem-akademii-nauk-1042445239.html
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абхазия, академия наук абхазии, новости
Ученые Абхазии были награждены за заслуги в научной работе
12:25 04.11.2022 (обновлено: 12:39 04.11.2022)
Академия наук Абхазии была основана ровно 25 лет назад, в 1997 году.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. На торжественном заседании, посвященном 25-летию Академии наук Абхазии, были зачитаны указы президента, касающиеся награждения ученых за вклад в научную работу.
Орденом "Ахьдз-Апша" I степени за высокие достижения в области биологии и значительный вклад в подготовку научных кадров удостоился заслуженный деятель науки Абхазии Сергей Бебия.
Ведущий научный сотрудник отдела литературы АбИГИ Руслан Капба за значительный вклад в развитие науки в области литературоведения удостоился ордена "Ахьдз-Апша" II степени.
Научный сотрудник отдела этнологии АбИГИ Марина Барциц удостоилась ордена "Ахьдз-Апша" III степени за заслуги в научной работе, вклад в подготовку высококачественных специалистов.
Также почетного звания "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия" удостоились:
главный научный сотрудник отдела источниковедения АбИГИ Аслан Авидзба;
ведущий научный сотрудник отдела языка АбИГИ Нелли Аршба;
ведущий научный сотрудник отдела этнологии АбИГИ Петр Квициния;
ведущий научный сотрудник отдела языка АбИГИ Леонид Саманба;
директор Института экономики и права АНА Заур Шалашаа;
ведущий научный сотрудник Института экономики и права АНА Александр Гулия.