https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/zavershilis-voenno-sportivnye-sorevnovaniya-aiaaira-1042453049.html

Завершились военно-спортивные соревнования “Аиааира”

Завершились военно-спортивные соревнования “Аиааира”

Первое место заняла команда Сухума, второе - Гагры, а третье - Ткуарчала. Всего в соревнованиях участвовало 8 команд со всех районов Абхазии и города Сухум. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-04T17:37+0300

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СУХУМ, 4 нояб - Sputnik. Завершились военно-спортивные соревнования для школьников “Аиааира”. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный инструктор Галской команды Темур Квеквескири."Ежегодные соревнования последние два года не проводили из-за ковида. В этом году соревнования показали, насколько их нам не хватало. Очень хорошо подготовилась команда из Сухума. Хорошо себя проявила и Гагра, но им немного не хватило для победы. Хочу отметить и команду из Гала. Несмотря на то, что там нет военной подготовки, команда себя неплохо проявила. Дети заняли пятое место. Уже видно, насколько лучше они выступили, чем в предыдущие годы”, - отметил он.Команды состязались в самых разных дисциплинах - строевой подготовке, перетягивании каната, беге на сто, восемьсот и тысячу метров, метании граната, стрельбе из автомата и многом другом. Соревнования проходили с 31 октября по 4 ноября, в них участвовали школьники из 10-11 классов. Организаторами соревнований выступили Министерство просвещения и Министерство обороны Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/yunye-zaschitniki-otechestva-kak-prokhodyat-voenno-sportivnye-igry-v-abkhazii-1042406793.html

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