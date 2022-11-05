Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/abkhaziya-stala-liderom-po-chislu-poezdok-dlya-rossiyan-s-iyulya-po-sentyabr-1042459228.html
Абхазия стала лидером по числу поездок для россиян с июля по сентябрь
Абхазия стала лидером по числу поездок для россиян с июля по сентябрь
Всего за период с июля по сентябрь 2022 года в другие страны выехали 9,7 миллиона человек, что гораздо ниже показателей 2019 года. 05.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-05T11:00+0300
2022-11-05T11:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/11/1032433737_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_5213b30ac9775adffba0ab35aaf5aa8d.jpg
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Абхазия стала главным направлением по числу поездок россиян в период с июля по сентябрь, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на данные ФСБ России.На втором месте Турция, туда приехали почти 2,1 миллиона человек, в основном на отдых.В список лидеров также вошли Казахстан (1,3 миллиона поездок), Грузия (461 000 поездок), Армения (267 000 поездок), Киргизия (167 000 поездок) и Таджикистан (103 000). При этом все эти страны, кроме Грузии, обновили пятилетний рекорд. Всего с июля по сентябрь 2022 года ФСБ зафиксировала 9,7 миллиона поездок россиян за рубеж, что ниже показателей допандемийного 2019 года, когда за такой же период времени границу пересекли 16,1 миллиона раз.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-na-novogodnie-prazdniki-ozhidaetsya-v-kontse-noyabrya-1042249981.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/11/1032433737_289:0:2600:1733_1920x0_80_0_0_9ffb710518af1edfbc81a54d7909a202.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, отдых
абхазия, новости, отдых

Абхазия стала лидером по числу поездок для россиян с июля по сентябрь

11:00 05.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Город курорт Гагра
Город курорт Гагра - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Всего за период с июля по сентябрь 2022 года в другие страны выехали 9,7 миллиона человек, что гораздо ниже показателей 2019 года.
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Абхазия стала главным направлением по числу поездок россиян в период с июля по сентябрь, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на данные ФСБ России.
За это время в страну души въехали почти 2,5 миллиона человек.
На втором месте Турция, туда приехали почти 2,1 миллиона человек, в основном на отдых.
В список лидеров также вошли Казахстан (1,3 миллиона поездок), Грузия (461 000 поездок), Армения (267 000 поездок), Киргизия (167 000 поездок) и Таджикистан (103 000). При этом все эти страны, кроме Грузии, обновили пятилетний рекорд.
Всего с июля по сентябрь 2022 года ФСБ зафиксировала 9,7 миллиона поездок россиян за рубеж, что ниже показателей допандемийного 2019 года, когда за такой же период времени границу пересекли 16,1 миллиона раз.
Новогодние украшения Сухумской елки - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2022
В Абхазии
Рост спроса на отдых в Абхазии на новогодние праздники ожидается в конце ноября
29 октября, 09:50
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0