https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/abkhaziya-stala-liderom-po-chislu-poezdok-dlya-rossiyan-s-iyulya-po-sentyabr-1042459228.html
Абхазия стала лидером по числу поездок для россиян с июля по сентябрь
Абхазия стала лидером по числу поездок для россиян с июля по сентябрь
Всего за период с июля по сентябрь 2022 года в другие страны выехали 9,7 миллиона человек, что гораздо ниже показателей 2019 года. 05.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-05T11:00+0300
2022-11-05T11:00+0300
2022-11-05T11:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/11/1032433737_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_5213b30ac9775adffba0ab35aaf5aa8d.jpg
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Абхазия стала главным направлением по числу поездок россиян в период с июля по сентябрь, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на данные ФСБ России.На втором месте Турция, туда приехали почти 2,1 миллиона человек, в основном на отдых.В список лидеров также вошли Казахстан (1,3 миллиона поездок), Грузия (461 000 поездок), Армения (267 000 поездок), Киргизия (167 000 поездок) и Таджикистан (103 000). При этом все эти страны, кроме Грузии, обновили пятилетний рекорд. Всего с июля по сентябрь 2022 года ФСБ зафиксировала 9,7 миллиона поездок россиян за рубеж, что ниже показателей допандемийного 2019 года, когда за такой же период времени границу пересекли 16,1 миллиона раз.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-na-novogodnie-prazdniki-ozhidaetsya-v-kontse-noyabrya-1042249981.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/11/1032433737_289:0:2600:1733_1920x0_80_0_0_9ffb710518af1edfbc81a54d7909a202.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, отдых
Абхазия стала лидером по числу поездок для россиян с июля по сентябрь
Всего за период с июля по сентябрь 2022 года в другие страны выехали 9,7 миллиона человек, что гораздо ниже показателей 2019 года.
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik.
Абхазия стала главным направлением по числу поездок россиян в период с июля по сентябрь, сообщает
Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на данные ФСБ России.
За это время в страну души въехали почти 2,5 миллиона человек.
На втором месте Турция, туда приехали почти 2,1 миллиона человек, в основном на отдых.
В список лидеров также вошли Казахстан (1,3 миллиона поездок), Грузия (461 000 поездок), Армения (267 000 поездок), Киргизия (167 000 поездок) и Таджикистан (103 000). При этом все эти страны, кроме Грузии, обновили пятилетний рекорд.
Всего с июля по сентябрь 2022 года ФСБ зафиксировала 9,7 миллиона поездок россиян за рубеж, что ниже показателей допандемийного 2019 года, когда за такой же период времени границу пересекли 16,1 миллиона раз.