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Жилой дом загорелся в селе Нижний Пшап
Жилой дом загорелся в селе Нижний Пшап
Пожарно-спасательная часть Гулрыпшского района выясняет причины возникновения возгорания в жилом доме. 05.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-05T16:00+0300
2022-11-05T16:00+0300
2022-11-05T16:12+0300
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Одноэтажный жилой дом загорелся в селе Нижний Пшап Гулрыпшского района 4 ноября, рассказал Sputnik пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Роман Лабия.В результате пожара выгорели три комнаты, крыша и часть чердачного помещения.Лабия добавил, что жильцы дома не пострадали. Он также пояснил, что причину пожара спасатели еще не определили.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/lev-kvitsiniya-otchitalsya-o-deyatelnosti-mchs-za-devyat-mesyatsev-2022-goda-1042135597.html
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абхазия, новости, мчс абхазии, пожар, гулрыпшский район
Жилой дом загорелся в селе Нижний Пшап
16:00 05.11.2022 (обновлено: 16:12 05.11.2022)
Пожарно-спасательная часть Гулрыпшского района выясняет причины возникновения возгорания в жилом доме.
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Одноэтажный жилой дом загорелся в селе Нижний Пшап Гулрыпшского района 4 ноября, рассказал Sputnik пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Роман Лабия.
Два пожарных расчета Гулрыпшского района выехали на место происшествия в 21:25.
В результате пожара выгорели три комнаты, крыша и часть чердачного помещения.
Лабия добавил, что жильцы дома не пострадали. Он также пояснил, что причину пожара спасатели еще не определили.