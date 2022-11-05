https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/zhiloy-dom-zagorelsya-v-sele-pshap-1042464663.html

Жилой дом загорелся в селе Нижний Пшап

Жилой дом загорелся в селе Нижний Пшап

Пожарно-спасательная часть Гулрыпшского района выясняет причины возникновения возгорания в жилом доме. 05.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-05T16:00+0300

2022-11-05T16:00+0300

2022-11-05T16:12+0300

в абхазии

абхазия

новости

мчс абхазии

пожар

гулрыпшский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/05/1042464017_0:268:780:707_1920x0_80_0_0_d8f906518bc224776269c8fbd9e8a212.jpg

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Одноэтажный жилой дом загорелся в селе Нижний Пшап Гулрыпшского района 4 ноября, рассказал Sputnik пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Роман Лабия.В результате пожара выгорели три комнаты, крыша и часть чердачного помещения.Лабия добавил, что жильцы дома не пострадали. Он также пояснил, что причину пожара спасатели еще не определили.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/lev-kvitsiniya-otchitalsya-o-deyatelnosti-mchs-za-devyat-mesyatsev-2022-goda-1042135597.html

абхазия

гулрыпшский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мчс абхазии, пожар, гулрыпшский район