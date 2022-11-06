https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/tyazhelaya-zhenskaya-sudba-i-nemnogo-volshebstva-kulturnaya-afisha-abkhazii-1042467517.html

Тяжелая женская судьба и немного волшебства: культурная афиша Абхазии

Тяжелая женская судьба и немного волшебства: культурная афиша Абхазии

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 7 по 13 ноября. 06.11.2022, Sputnik Абхазия

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абхазия

культура

театр

в абхазии

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Сария Кварацхелия, SputnikАбхазский драматический театр10 ноября в 19:00 - "Сариа". Спектакль Мадины Аргун, поставленный по пьесе кабардинского драматурга Зарины Кануковой. Спектакль рассказывает об испытаниях, которым подверглась жена лидера советской Абхазии Сария Лакоба после того, как во время ужина в доме Лаврентия Берия ее супруг Нестор Лакоба был отравлен. Сарию арестовали, во время заключения она подверглась жестоким пыткам и издевательствам. Следователи требовали, чтобы она признала супруга врагом народа и предателем, который готовил заговор с целью убийства Сталина. Несмотря на все испытания, Сария не оговорила Нестора и скончалась в тюрьме от нанесенных побоев.РУСДРАМ 11 ноября в 19:00 - спектакль "Бродский". Моноспектакль на основе поэмы Иосифа Бродского "Шествие". Главную роль исполняет Милана Ломия. 12 ноября в 19:00 - "Енжи-Ханум обойдённая счастьем". Моноспектакль по повести абхазского писателя Даура Зантария. Произведение, насыщенное как исторической фактологией, так и духовным мифологическим содержанием. Главную роль играет Анна Гюрегян.13 ноября в 15:00 - Возвращение из волшебной страны Оз. Детский спектакль, режиссер-постановщик - Джамбул Жордания. Он сам написал инсценировку, а также музыку и песни.Молодежный театр 7 ноября в 18:30 - "Образы жизни". Премьера по сатирическим рассказам абхазских писателей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/sudba-silnoy-zhenschiny-premera-spektaklya-saria-sostoyalas-v-abkhazii-1037766502.html

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