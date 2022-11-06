https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/tyazhelaya-zhenskaya-sudba-i-nemnogo-volshebstva-kulturnaya-afisha-abkhazii-1042467517.html
Тяжелая женская судьба и немного волшебства: культурная афиша Абхазии
Тяжелая женская судьба и немного волшебства: культурная афиша Абхазии
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 7 по 13 ноября. 06.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-06T17:30+0300
2022-11-06T17:30+0300
2022-11-06T17:30+0300
абхазия
культура
театр
в абхазии
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Сария Кварацхелия, SputnikАбхазский драматический театр10 ноября в 19:00 - "Сариа". Спектакль Мадины Аргун, поставленный по пьесе кабардинского драматурга Зарины Кануковой. Спектакль рассказывает об испытаниях, которым подверглась жена лидера советской Абхазии Сария Лакоба после того, как во время ужина в доме Лаврентия Берия ее супруг Нестор Лакоба был отравлен. Сарию арестовали, во время заключения она подверглась жестоким пыткам и издевательствам. Следователи требовали, чтобы она признала супруга врагом народа и предателем, который готовил заговор с целью убийства Сталина. Несмотря на все испытания, Сария не оговорила Нестора и скончалась в тюрьме от нанесенных побоев.РУСДРАМ 11 ноября в 19:00 - спектакль "Бродский". Моноспектакль на основе поэмы Иосифа Бродского "Шествие". Главную роль исполняет Милана Ломия. 12 ноября в 19:00 - "Енжи-Ханум обойдённая счастьем". Моноспектакль по повести абхазского писателя Даура Зантария. Произведение, насыщенное как исторической фактологией, так и духовным мифологическим содержанием. Главную роль играет Анна Гюрегян.13 ноября в 15:00 - Возвращение из волшебной страны Оз. Детский спектакль, режиссер-постановщик - Джамбул Жордания. Он сам написал инсценировку, а также музыку и песни.Молодежный театр 7 ноября в 18:30 - "Образы жизни". Премьера по сатирическим рассказам абхазских писателей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/sudba-silnoy-zhenschiny-premera-spektaklya-saria-sostoyalas-v-abkhazii-1037766502.html
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абхазия, культура, театр
Тяжелая женская судьба и немного волшебства: культурная афиша Абхазии
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 7 по 13 ноября.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Абхазский драматический театр
10 ноября в 19:00 - "Сариа". Спектакль Мадины Аргун, поставленный по пьесе кабардинского драматурга Зарины Кануковой.
Спектакль рассказывает об испытаниях, которым подверглась жена лидера советской Абхазии Сария Лакоба после того, как во время ужина в доме Лаврентия Берия ее супруг Нестор Лакоба был отравлен.
Сарию арестовали, во время заключения она подверглась жестоким пыткам и издевательствам. Следователи требовали, чтобы она признала супруга врагом народа и предателем, который готовил заговор с целью убийства Сталина. Несмотря на все испытания, Сария не оговорила Нестора и скончалась в тюрьме от нанесенных побоев.
РУСДРАМ
11 ноября в 19:00 - спектакль "Бродский". Моноспектакль на основе поэмы Иосифа Бродского "Шествие". Главную роль исполняет Милана Ломия.
В спектакле минимум декораций - тусклый свет лампы, низкий стул, вешалка и деревянный ящик с "сюрпризами" в углу да разбросанные клочки бумаги на полу – вот все, что было необходимо актрисе для рассказа истории и выплеска чувств.
12 ноября в 19:00 - "Енжи-Ханум обойдённая счастьем". Моноспектакль по повести абхазского писателя Даура Зантария. Произведение, насыщенное как исторической фактологией, так и духовным мифологическим содержанием. Главную роль играет Анна Гюрегян.
13 ноября в 15:00 - Возвращение из волшебной страны Оз. Детский спектакль, режиссер-постановщик - Джамбул Жордания. Он сам написал инсценировку, а также музыку и песни.
Молодежный театр
7 ноября в 18:30 - "Образы жизни". Премьера по сатирическим рассказам абхазских писателей.