https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/sudba-silnoy-zhenschiny-premera-spektaklya-saria-sostoyalas-v-abkhazii-1037766502.html
Судьба сильной женщины: премьера спектакля "Сариа" состоялась в Абхазии
Судьба сильной женщины: премьера спектакля "Сариа" состоялась в Абхазии
Спектакль о судьбе жены Нестора Лакоба Сарии Лакоба впервые поставили в Абхазии по пьесе кабардинского драматурга Зарины Кануковой. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T21:43+0300
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2022-02-24T21:43+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Премьера спектакля "Сариа" режиссера Мадины Аргун состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 24 февраля. Главную роль сыграла режиссер Амра Начкебия, это был ее дебют на сцене, роль Нестора Лакоба досталась Заслуженному артисту Абхазии Дауру Арухаа. История, которая рассказывает о судьбе жены одного из лидеров абхазских большевиков Нестора Лакоба в годы репрессий, собрала аншлаг. Зрители приехали на премьеру из разных уголков Абхазии. Режиссер Мадина Аргун отметила, что актеры смогли провести всю боль через себя, прочувствовать всю историю и, используя свои актерские навыки и способности, рассказать ее зрителям. Сария Лакоба – супруга государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба. После убийства Нестора Лакоба в 1937 году Сария была арестована. В тюрьмах НКВД ее пытали, пытаясь добиться признания того, что Нестор был организатором заговора против Сталина. Сария мужественно выносила все пытки на протяжении двух лет. Она умерла на тридцать пятом году жизни в орточальской тюремной больнице 16 мая 1939 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/pervaya-postanovka-o-sarii-lakoba-v-abkhazskom-dramteatre-1037760598.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/ne-predavshaya-abkhazskiy-dramteatr-predstavit-premeru-spektaklya-saria-1037752102.html
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культура, театр, абхазский государственный театр, абхазия, нестор лакоба
Судьба сильной женщины: премьера спектакля "Сариа" состоялась в Абхазии
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Спектакль о судьбе жены Нестора Лакоба Сарии Лакоба впервые поставили в Абхазии по пьесе кабардинского драматурга Зарины Кануковой.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Премьера спектакля "Сариа" режиссера Мадины Аргун состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 24 февраля.
Главную роль сыграла режиссер Амра Начкебия, это был ее дебют на сцене, роль Нестора Лакоба досталась Заслуженному артисту Абхазии Дауру Арухаа.
История, которая рассказывает о судьбе жены одного из лидеров абхазских большевиков Нестора Лакоба в годы репрессий, собрала аншлаг. Зрители приехали на премьеру из разных уголков Абхазии.
"Я под огромным впечатлением. Во-первых, я очень рада открытию Абхазского театра, мы очень соскучились. Это необыкновенная женщина. Я недавно стала мамой и я не представляю, как она это все пережила. Я обязательно хочу прийти вновь, потому что были моменты, где я закрывала глаза, уши, не могла смотреть", - сказала зрительница Ада Адлейба.
Режиссер Мадина Аргун отметила, что актеры смогли провести всю боль через себя, прочувствовать всю историю и, используя свои актерские навыки и способности, рассказать ее зрителям.
Сария Лакоба – супруга государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба. После убийства Нестора Лакоба в 1937 году Сария была арестована. В тюрьмах НКВД ее пытали, пытаясь добиться признания того, что Нестор был организатором заговора против Сталина. Сария мужественно выносила все пытки на протяжении двух лет. Она умерла на тридцать пятом году жизни в орточальской тюремной больнице 16 мая 1939 года.