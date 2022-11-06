https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/vozvraschenie-k-kornyam-kak-v-sele-kaldakhuara-vozrozhdayut-abkhazskie-sorta-vinograda-1042472989.html

Возвращение к корням: как в селе Калдахуара возрождают абхазские сорта винограда

Возвращение к корням: как в селе Калдахуара возрождают абхазские сорта винограда

Почему жители села Калдхахуара решили возродить автохтонные сорта абхазского винограда, как и где искали ягоды, какие сложности сопутствуют этой миссии, чем... 06.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-06T16:40+0300

2022-11-06T16:40+0300

2022-11-06T16:40+0300

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Аборигенная тройкаЖитель села Калдахуара Джон Арлава впервые самостоятельно залил вино в 13 лет. Шла война, и его отец в составе абхазской армии защищал страну от грузинских захватчиков. Основные хозяйственные дела легли на плечи подростка, в том числе приготовление главного абхазского "горячительного" напитка.Джон вспоминает, что вино то было из винограда сорта Изабелла. После того, как отец вернулся с фронта, он попробовал напиток и похвалил сына за качественную работу. Это придало Джону еще больше желания заниматься виноделием, но о возрождении автохтонных абхазских сортов он задумался лишь спустя десятилетия.Одиннадцать лет назад Джон и его единомышленники из числа родственников, односельчан на 15 сотах земли разбили питомник для выращивания абхазских сортов винограда в ущелье реки Бзыбь. Этому предшествовала трудоемкая работа по поиску "доноров" в горах и деревнях страны.На территории питомника сегодня произрастает 180 корней абхазского винограда сортов амлаху, ауасырхуа и предположительно ажьапщ. Подлинность последнего сорта еще предстоит точно определить, но в том, что это абхазский вид, Джон не сомневается."За семь лет после посадки мы в этом году первый раз сделали из него вино. Нашли эту лазу в предгорье в очень сложных условиях. Срезали черенки и привезли сюда. Мы уверены, что это автохтонный сорт, так как другой вид там не выжил бы. У него была такая тяжелая жизнь, что без абхазского начала он точно погиб", - философски относится к находке Джон.По рассказу Арлава, в прошлом ажьапщ был распространен в Калдахуаре, но по ряду причин, он был утерян. Он не отрицает, что распознать аборигенные сорта от других не всегда простая задача, но при этом выполнимая. Абхазский виноград отличается строением листа, формой грозди, сроком созревания. Ответы на эти вопросы находят методом сравнения и исключения.Сорт ауасырхуа можно перевести с абхазского языка в двух версиях, но одна из них звучит не очень эстетично. Поэтому, более приближенное к сути значение переводится как "предгорье, где пасутся бараны".История виноградарей из Калдахуара не обошлась без ошибок и разочарований. Некоторые ягоды, которые они выращивали на протяжении нескольких лет с надеждой на то, что они автохтонные, после созревания урожая "раскрыли" себя. На деле оказалось, что к абхазским сортам отношения не имеют."Мы, конечно, были огорчены. Не нашли того, чего ждали, но виноград в любом случае хороший. Не дали пропасть урожаю", - сказал он.На вкус и цвет …Первые плоды с виноградника получили через четыре года после посадки. Из ягод сварили первую чачу. Вышло неплохо. Спустя еще год залили вино. Арлава признался, что вино тогда получилось не такое хорошее, как они надеялись. Связывает он это с небольшим на тот момент возрастом винограда.Работы в питомнике ведутся круглый год, подчеркнул Арлава и отметил, что абхазский виноград не прихотлив и за десять лет лечили всего два раза. При этом есть некоторые условия, которые необходимо соблюдать."Виноград не любит сырость, излишнюю флагу и поэтому наши предки выращивали его в предгорьях. Здесь индивидуальный терруар, и можно получить такую ягоду, которую нигде в другом месте не вырастить. Ряды в этом ущелье всегда продуваются ветрами, что не позволяет сосредоточиться вредной микрофлоре", - рассказал Джон.Он добавил, что почва тоже играет важную роль в этом деле. Она должна быть каменисто-песчаной. Это позволяет применять метод корневого выращивания винограда без прививки. Умение правильно делать обрезку – важная часть виноградарства, отметил Джон и объяснил, что ошибка в этой работе может привести к закупорке "сосудов" винограда и его гибели.Исходя из опыта, Арлава рассказал, что вкус вина из амлахуы ни с чем нельзя перепутать. Он высоко сбалансирован своей сладостью, таниностью, кислотностью, терпкостью и плотностью. Каждый тон не перебивает другой, а лишь дополняет. Цвет такого вина почти черный.Питомником занимаются около десяти человек и Алхас Хишба один из них. Он отметил, что ежегодно проводит обрезку винограда, обвязку, помогает собирать урожай и удобрять почву. Сам он привык делать вино из винограда сорта Изабелла, и вкус этого напитка ему более привычен.Дмитрий Симсим не скрывает, что Джон "заразил" всех друзей своей идеей о возрождении абхазского винограда и получил в этом поддержку. Пришлось многому научиться и подобрать новый подход к виноградарству. Что касается вкуса вина из аборигенных сортов, описать его Симсим затруднился, но уверен в том, что он неповторим."Я не сомелье и мне сложно объяснить, какой у них вкус. Знаю точно одно – они не похожи ни на какие другие. Возрождение абхазских сортов винограда – это часть нашей истории и это нужно делать. Было бы отлично, если государство оказало помощь", - считает Дмитрий.Утраченное наследиеПо примерным подсчетам Арлава, в Абхазии произрастает около 300 аборигенных сортов дикого винограда. Пригодных для виноделия выявлено примерно 50 видов. Возродить 12 из них пока в небольших масштабах удалось специалистам компании "Вина и вода Абхазии".В ближайшие годы он вместе с товарищами намерен разбить виноградник на другом участке в селе Калдахуара, где и посадит еще тысячу корней, с которых рассчитывают собирать до пяти тонн урожая.В скором времени он собирается пополнить свою "коллекцию" абхазского винограда еще одним экземпляром – сортом ащхардан, который обнаружили в селе Кутол.Джон с сожалением подчеркнул, что у абхазского винограда была тяжелая судьба. Это и привело к его уничтожению. В ХIХ веке в страну проник самый опасный для этой ягоды вредитель – филлоксера. Он нанес большой урон насаждениям. Затем в рамках антиалкогольной политики последний Генсек СССР Михаил Горбачев распорядился выкорчевать виноградники. Абхазия оказалась одной из республик, где этот приказ был осуществлен.Но самой большой бедой для автохтонного винограда Арлава назвал действия Грузии, которая присвоила себе множества сортов.Продукция без добавокУ семьи Арлава есть свой небольшой винный зал. Свою винную продукцию, а также чачу и коньяк они продают не только туристам, но и местным жителям. В погребе этого зала Джон открыл для дегустации бутылочку белого вина четырехлетней выдержки из аусырхуа. Вспомнились слова Дмитрия Симсим о том, что описать этот вкус, не будучи сомелье, довольно непросто, но с ним можно согласиться о непохожести этого вкуса с другими винами, которые приходилось пробовать раньше.Джон добавил, что не все гости их объекта понимают абхазские "ноты", но те, кто разбирается в качественном вине, высоко их оценивают.Арлава и его единомышленники занялись расширением не только плантаций, но и винодельни, которая расположена в заброшенном здании табачной фабрики. Они планируют ее восстановить и запустить там полноценную винодельню, правда, без современного оборудования. Работать будут только "по-дедовским" технологиям.Но это вопрос не одного дня, отметил Арлава. Площадь объекта 1800 квадратов и для его восстановления необходимо около 30 миллионов рублей. Виноделы надеятся на помощь государства в реализации этого проекта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190724/Kurs-na-rost-kak-vozrozhdayut-aborigennye-sorta-vinograda-v-Abkhazii-1028005189.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/shato-po-kutolski-kak-yurist-iz-sukhuma-prevratilsya-v-vinodela-1042167971.html

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абхазия, вино, виноград, гудаутский район