https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/shato-po-kutolski-kak-yurist-iz-sukhuma-prevratilsya-v-vinodela-1042167971.html

Шато по-кутолски: как юрист из Сухума превратился в винодела

Шато по-кутолски: как юрист из Сухума превратился в винодела

Семь лет назад сухумчанин Демур Какалия решил посадить виноградник в родовом имении в селе Кутол. Сначала мужчина планировал сделать небольшой сад для души, но... 23.10.2022, Sputnik Абхазия

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Историю столичного юриста, который превратился в винодела, восстановил родовое гнездо и превратил хобби в бизнес, читайте в материале Sputnik.SputnikНа окраине села Кутол, практически у подножья гор в родовом гнезде семьи Какалия расположилась небольшая частная винодельня "Шато Кутол". У ворот нас встречает мужская часть семейства. Здесь три поколения – глава семьи Вячеслав, его сыновья Демур и Нугзар и внук Максим. Все они заняты одним делом – сбором винограда.Не отвлекаясь на долгие разговоры, мы идем на плантации, где с утра кипит работа.– На этих плантациях мы на днях записывали клип на абхазскую песню, – с улыбкой отмечает Нугзар Какалия.Нугзар – профессиональный певец, участник "Anatrio", группы, исполняющей абхазские фольклорные песни. В свободное время он помогает брату на винодельне. Как признается Нугзар, благодаря "Шато Кутол" родовое гнездо стало для всех членов семейства местом притяжения."Мы сюда приезжаем, как на праздник. И всех нас собирает дело, которое создал мой брат Демур", – с гордым видом подчеркивает он, кивая на брата, который присоединяется к беседе.В начале был "ачандарский красный"Демур отвлекается от сбора винограда и с энтузиазмом вспоминает, как зарождался "Шато Кутол"."Идея создать винодельню пришла спонтанно семь лет назад. Хотелось выпить качественного вина, а искать и выбирать было сложно. Тогда я подумал, что у нас в Кутоле есть дом и участок, и почему бы не посадить там небольшой виноградник, чтобы потом делать домашнее вино", – рассказывает он.Семья Демура сначала отнеслась к его намерению настороженно. Виноградарство – дело непростое и затратное. Да и находить автохтонные (местные - прим.) сорта винограда оказалось целым квестом, так как в республике нет питомников для выращивания винограда. А начинающему фермеру хотелось выращивать именно местные сорта, так как европейскими сортами никого не удивить. Помог Демуру известный абхазский виноградарь Юрий Адзынба.Будущее "Шато Кутол" началось с "ачандарского красного". Этот местный сорт винограда, как отмечает фермер, отличается большей выносливостью и прекрасно растет в местных климатических условиях.Вскоре хобби приняло новые обороты. И вместо планируемого изначально небольшого сада Демур создал целые плантации из четырех тысяч корней трех сортов винограда."Когда я озадачился приобретением техники для обработки этого небольшого объема, то выяснилось, что этой же техникой можно обрабатывать и большие участки. И так понемногу пришел к такому объему, который есть сейчас", – поясняет Какалия.Хобби Демура скоро стало семейным делом. Сегодня ему помогают члены семьи и родственники. Здесь трудятся и 71-летний Вячеслав, и 12-летний Максим."Мне очень нравится его занятие. Радуюсь. Во время войны упавший во дворе снаряд разрушил дом. Демур, когда заложил здесь плантации, стал восстанавливать дом. То, что он начал – хорошее дело, считаю. Самое главное, он не бросил родовое гнездо", – отмечает Вячеслав.Первый урожай виноградник стал давать спустя четыре года. И тогда Демуру пришлось приобретать новые навыки – искусство превращать сочные ягоды в удивительный напиток. И это оказалось не так просто. Пришлось черпать знания у опытных виноделов и из открытых источников.Классика жанраСобранный виноград превращают в вино здесь же, на месте. Отцовский дом Демур превратил в винодельню.Напиток делается в чане. Ягоды дробят с помощью электрической дробилки и гребнеотделителя.– В этом году урожай не оправдал ожиданий. Погодные условия были плохими в середине лета и осенью. Поэтому урожай в объеме небольшой, да и сахаристость могла бы быть лучше. Но, как говорится, что зальем, то и будем пить, – отмечает Демур и бросает виноград в корзину для пресса.Техника моментально отделяет ягоды от гроздьев и выдавливает виноградный сок.Полученную массу оставляют бродить в чане. Затем напиток восемь месяцев хранят в бочках. Недавно Демур стал разливать вино по бутылкам, но свою продукцию на местный рынок пока не выводит. Объемы пока не те, да и названия у вина нет."Сейчас в разработке одно название, планируется и второе. Но пока хотелось бы не озвучивать. Пока вино не продаем, только дегустация", – добавил он.Будущее за автохтонамиВ планах у Демура Какалия расширение бизнеса. Он собирается засадить участок и другими аборигенными сортами винограда."Сейчас в Абхазии тенденция больше выращивать автохтонные сорта. Планирую полностью перейти на них, потому что вряд ли в Абхазии мы можем удивить кого-либо зарубежными известными сортами. Все-таки есть спрос, и отзывы среди профессионалов хорошие. Автохтоны каждого региона пользуются спросом. Планирую увеличение качича, планирую посадить агбажь, амлахуа. Эти сорта показали себя хорошо. Винные технологи говорят, что они имеют большой потенциал, их будем развивать", – подчеркнул он.Однако из-за отсутствия помощи со стороны государства и льготного кредитования, поставить бизнес на новые рельсы пока не удается."Все, что здесь есть, сделано на собственные средства. Делается все крайне медленно из-за нехватки средств. В других странах сельскохозяйственная деятельность субсидируется государством. Государство выделяет значительные средства на это, к тому же там есть лояльное кредитование. Если кредитование, то под очень низкий процент, дают долгие и дешевые кредиты. У нас такого, к сожалению, нет. Хотелось бы, чтобы значительное внимание уделялось виноградарству, потому что это не только вино, это имеет прямое отношение к туризму. Турист хочет пробовать местные качественные вина. Для того чтобы это было, нужны качественные вливания", – добавил молодой винодел.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/takie-obstoyatelstva-agrba-o-vinodelii-v-abkhazii-1042040982.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/traditsionnyy-napitok-glava-soyuza-vinodelov-abkhazii-o-razvitii-otrasli-1039635417.html

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абхазия, вино, виноделие