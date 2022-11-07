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Двоих заблудившихся грибников нашли сотрудники МЧС Абхазии
Двоих заблудившихся грибников нашли сотрудники МЧС Абхазии
Ранее в Гагрском районе пропала еще одна женщина, ее поиски продолжаются. 07.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-07T13:00+0300
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Двоих заблудившихся грибников обнаружили сотрудники МЧС Абхазии в местечке Уаз-абаа в селе Верхняя Эшера, сообщает пресс-служба ведомства.Также спасатели продолжают поиски пропавшей жительницы Гагрского района, пропавшей 4 ноября в окрестностях Хашупсинского каньона - женщина ушла по грибы и не вернулась домой.В лесах Абхазии легко заблудиться даже опытному грибнику, поэтому МЧС настоятельно рекомендует соблюдать максимальную осторожность, предупреждать близких перед уходом и сообщать свой маршрут, иметь при себе надежные средства связи, усвоить правила ориентирования на местности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/zhenschina-propala-v-lesnoy-zone-khashupsinskogo-kanona-1042472892.html
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абхазия, новости, мчс абхазии
Двоих заблудившихся грибников нашли сотрудники МЧС Абхазии
13:00 07.11.2022 (обновлено: 13:43 07.11.2022)
Ранее в Гагрском районе пропала еще одна женщина, ее поиски продолжаются.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik.
Двоих заблудившихся грибников обнаружили сотрудники МЧС Абхазии в местечке Уаз-абаа в селе Верхняя Эшера, сообщает
пресс-служба ведомства.
Также спасатели продолжают поиски пропавшей жительницы Гагрского района, пропавшей 4 ноября в окрестностях Хашупсинского каньона - женщина ушла по грибы и не вернулась домой.
В лесах Абхазии легко заблудиться даже опытному грибнику, поэтому МЧС настоятельно рекомендует соблюдать максимальную осторожность, предупреждать близких перед уходом и сообщать свой маршрут, иметь при себе надежные средства связи, усвоить правила ориентирования на местности.