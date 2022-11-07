https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/dvoikh-zabludivshikhsya-gribnikov-nashli-sotrudniki-mchs-abkhazii-1042503857.html

Двоих заблудившихся грибников нашли сотрудники МЧС Абхазии

Двоих заблудившихся грибников нашли сотрудники МЧС Абхазии

Ранее в Гагрском районе пропала еще одна женщина, ее поиски продолжаются. 07.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Двоих заблудившихся грибников обнаружили сотрудники МЧС Абхазии в местечке Уаз-абаа в селе Верхняя Эшера, сообщает пресс-служба ведомства.Также спасатели продолжают поиски пропавшей жительницы Гагрского района, пропавшей 4 ноября в окрестностях Хашупсинского каньона - женщина ушла по грибы и не вернулась домой.В лесах Абхазии легко заблудиться даже опытному грибнику, поэтому МЧС настоятельно рекомендует соблюдать максимальную осторожность, предупреждать близких перед уходом и сообщать свой маршрут, иметь при себе надежные средства связи, усвоить правила ориентирования на местности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/zhenschina-propala-v-lesnoy-zone-khashupsinskogo-kanona-1042472892.html

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