https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-8-noyabrya-1042510442.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 ноября

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать область повышенного атмосферного давления. 07.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-07T17:30+0300

2022-11-07T17:30+0300

2022-11-07T17:30+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1b/1042276238_0:338:720:743_1920x0_80_0_0_44be533dcde3b6eaa45167115b844bf0.jpg

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Во вторник, 8 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 765.0 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1 метр в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +5°С до +10°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное , 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии