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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 ноября
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать область повышенного атмосферного давления. 07.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-07T17:30+0300
2022-11-07T17:30+0300
2022-11-07T17:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Во вторник, 8 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 765.0 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1 метр в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +5°С до +10°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное , 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 ноября
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать область повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Во вторник, 8 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 765.0 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1 метр в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5°С до +10°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное , 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.