https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1042500410.html
Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России
Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России
Полеты в ряд аэропортов России стали ограничивать после начала военной спецоперации на Украине, так как территории воздушных гаваней не были признаны... 07.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-07T09:25+0300
2022-11-07T09:25+0300
2022-11-07T09:25+0300
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Росавиация продлила режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Запрет на полеты касается аэропортов следующих городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Все остальные аэропорты работают в штатном режиме, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/vpervye-samolety-iz-sochi-na-egipetskie-kurorty-budut-letat-i-zimoy--1042249444.html
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россия, аэропорт сочи, новости
россия, аэропорт сочи, новости
Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России
Полеты в ряд аэропортов России стали ограничивать после начала военной спецоперации на Украине, так как территории воздушных гаваней не были признаны безопасными.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik.
Росавиация продлила режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России до 15 ноября. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 15 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.
Запрет на полеты касается аэропортов следующих городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Все остальные аэропорты работают в штатном режиме, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.